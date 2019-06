Kreuzfahrt-Tipps

+ © Chris Melzer / dpa Kabinen auf dem Kreuzfahrtschiff variieren stark in Preis und Komfort. (Symbolbild) © Chris Melzer / dpa

Auf Kreuzfahrt ist zwar viel geboten, dennoch sollten sich Passagiere auch in ihrer Kabine wohlfühlen. Mit dieser einen könnte das aber nicht der Fall sein.

Kreuzfahrten bieten vielfältiges Freizeitprogramm, bunte Ausflüge an unterschiedlichen Häfen sowie eine ordentliche Portion Entspannung in den Kabinen. Doch in manchen kann Letzteres auch nach hinten losgehen.

Buchen Sie nicht diese Kreuzfahrt-Kabinen - schauen Sie genau hin

Wer denkt, dass man auf der Kreuzfahrt ohnehin immer unterwegs und es daher auch gleichgültig ist, wie komfortabel die Kabine ist, der irrt gewaltig. Klar, es gibt günstigere Kategorien von Kabinen, in denen man sich als Reisender ebenso pudelwohl fühlen kann. Es gibt jedoch auch solche, die so rein gar nicht zu empfehlen sind.

Diese Kabinen zu buchen sei sogar riskant, wie das Portal Express mit Bezug auf das Magazin Cruise Bulletin berichtet. Dabei handele es sich um Kabinen, die mit einem großen Rabatt verkauft und daher auch gerne gebucht werden.

Lesen Sie hier: Dieses Verhalten am Kreuzfahrt-Pool ist streng verboten - aber viele tun es trotzdem.

Kreuzfahrtgesellschaften würden laut dem Magazin diese Kabinen für weitaus weniger Geld verkaufen, da es Kabinen wären, die Passagiere normalerweise nicht buchen würden. Diese befinden sich dann meist an Orten, an denen es beispielweise sehr laut zugeht. Dazu gehören etwa Kabinen über dem Theater, unter dem Sonnendeck oder neben den Aufzügen. Das bedeutet, dass Passagiere dann zwar weniger Geld zahlen, vor Ort aber kein Auge zukriegen, weil die Beschallung so groß ist.

Zudem könnten die günstig angebotenen Räume sehr klein sein. Hierbei empfiehlt es sich, die Kabinen vor der Buchung genau unter die Lupe zu nehmen, die Maße zu prüfen und auch, wo sie sich an Bord befindet. So vermeiden Passagiere, dass nach dem großen Sparen das böse Erwachen folgt.

Video: Wie feiert man eigentlich Weihnachten auf einem Kreuzfahrtschiff?

Auch interessant: Kreuzfahrt-Wahnsinn? Das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt.

sca