Ideal für Städtetrips: Zehn schöne Städte in Europa, die einen Besuch wert sind

7 von 10

Hamburg ist eine der Top-Destinationen für einen Städtetrip in Europa und innerhalb Deutschlands. Ein Highlight der Hansestadt sind die St. Pauli-Landungsbrücken am Hafen, von wo aus sich Bootstouren über die Elbe unternehmen lassen. In der Speicherstadt hingegen können Sie das einzigartige Lagerhausensemble auf sich nehmen – in einem der Gebäude befindet sich auch das Miniaturwunderland, die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Wer in das Nachtleben eintauchen will, macht sich auf den Weg in das Schanzenviertel oder nach St. Pauli.

© Chris Emil Janßen/Imago