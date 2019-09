Das ist das beste Urlaubsland der Welt - wissen Sie, um welches es sich handelt?

Vielfältige Gründe

Das beste Reiseland der Welt wurde gekürt. And the winner is…? Was glauben Sie - welches Urlaubsland ist weltweit am besten zu bereisen? Hier erfahren Sie es.

Das Weltwirtschaftsforum hat im Rahmen des "Travel & Tourism Competitiveness Index" ein Ranking zu den 140 besten Reisezielen erstellt. Dabei hat sich ein klarer Sieger Platz 1 erkämpft.

Spanien ist laut Weltwirtschaftsforum das beste Reiseland der Welt

Der Index weist allen Ländern eine Bewertung zu, die auf einer Reihe von Faktoren basiert. Darunter fallen etwa folgende Punkte:

Wie gut ist das Land per Flugzeug erreichbar?

Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in dem Land?

Wie steht es um die Reise-Sicherheit?

Spanien wurde in dem Ranking zum besten Reiseland der Welt erklärt, nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl an Attraktionen, die es das Land bieten hat. Auf Platz 2 schaffte es Frankreich, gefolgt von Deutschland auf Platz 3. Zu den Top Ten gehören auch Italien und die USA.

Spanien liegt dank einer hohen Gesamtpunktzahl sogar bereits im dritten Jahr in Folge an der Spitze. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, hatte Spanien im Ranking des Weltwirtschaftsforums jedoch nicht die Nase vorn - in dieser Kategorie gewann Kasachstan. Spanien räumte jedoch im Hinblick auf Sicherheit, Infrastruktur für Touristen sowie Sehenswürdigkeiten und Attraktionen ab. Darunter fielen unter anderem diese:

Atemberaubende Strände von Mallorca und Teneriffa

La Sagrada Familia in Barcelona

Königspalast in Madrid

Das sind die zehn besten Urlaubsländer der Welt

Platz Land 1 Spanien 2 Frankreich 3 Deutschland 4 Japan 5 USA 6 Großbritannien 7 Australien 8 Italien 9 Kanada 10 Schweiz

Das sind die zehn schlimmsten Länder der Welt für Urlaub

Wenn man das Ranking vom schlechtesten Platz, dem 140. aus betrachtet, sind das die zehn schlimmsten Länder, um Urlaub zu machen:

Platz Land 140 Jemen 139 Tschad 138 Liberia 137 Burundi 136 Kongo 135 Mauretanien 134 Angola 133 Haiti 132 Burkina Faso 131 Sierra Leone

