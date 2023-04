Urlaub auf den Malediven geplant? Wann die perfekte Reisezeit zum Baden, Surfen und Tauchen ist

Traumurlaub im Indischen Ozean

Die Malediven im Indischen Ozean begeistern durch kristallklares Wasser, herrliche Sandstrände und nicht zuletzt durch 26 ringförmige Atolle, die aus mehr als 1.000 Koralleninseln bestehen.

Ob zum Baden, Tauchen oder Surfen – die Malediven sind immer eine Reise wert. Die Hauptstadt Malé beeindruckt durch einen geschäftigen Fischmarkt, Restaurants und Läden an der Hauptstraße Majeedhee Magu sowie die aus dem 17. Jahrhundert stammende Friday Mosque, eine aus weißer Koralle geschnitzte Moschee.

+ Die Moschee in Malé ist eine der Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt. © Sergi Reboredo/Imago

Malediven-Urlaub: die richtige Reisezeit wählen

Wann die besten Zeiten für Ihren Urlaub dort sind, verraten wir Ihnen. Denn das hängt auch etwas davon ab, welche Art von Urlaub Sie dort genießen wollen.

Das Wetter auf den Malediven Bei einer Lufttemperatur von circa 30 Grad Celsius und einer Wassertemperatur von durchschnittlich 28 Grad Celsius bietet der Inselstaat jeden Monat nahezu perfekte Bedingungen. Die Frühlingsmonate März und April sind die heißesten des ganzen Jahres. Die Temperaturen erreichen jetzt 32 °C bis 35 °C. Zum Monsunwechsel im April wird es häufig windstill und drückend schwül. Auch das Regenrisiko steigt an – der Südwestmonsun steht schon wieder vor der Tür. Die Regenzeit herrscht zwischen Mai und Oktober, in der mit Schauern, Stürmen und Gewittern zu rechnen ist. Doch meistens sind die Schauer nur von kurzer Dauer und die Sonne lässt sich nach kurzer Zeit auch wieder blicken.

Im Winter auf den Malediven – perfekte Bedingungen für einen Strandurlaub

Wer die pralle Sonne und hohe Temperaturen liebt, reist am besten in den Monaten Januar bis März auf die Malediven. In diesen Monaten scheint die Sonne durchschnittlich acht bis neun Stunden am Tag. Temperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius und ein mäßiger Wind bieten die perfekten Bedingungen für einen entspannten Urlaub am Strand.

+ Die weißen Sandstrände lassen keine Wünsche offen. © Bluefish/Imago

Abtauchen im Indischen Ozean – am besten vom Herbst bis ins Frühjahr

Die Malediven sind für Taucher eines der schönsten Ziele der Welt. Während einer Tauchsafari kann man eine Vielzahl von Meeresbewohnern wie Schildkröten, Mantarochen, Walhaien, Riffhaien und anderen tropischen Fischarten bestaunen. Tauch- und Schnorchelbegeisterte favorisieren die Monate November bis April. Im November ist das Wasser besonders klar, dann herrschen Unterwasser-Sichtverhältnisse von bis zu 40 Metern.

+ Die vielfältige Unterwasserwelt ist atemberaubend. © Imago

Nichts für schwache Nerven: Profitaucher finden sich bewusst zur Regenzeit auf den Malediven ein, um Walhaie und Mantas aus nächster Nähe beobachten zu können.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Malediven-Urlaub für Surfer – wann ist der beste Zeitpunkt?

Für Wellenreiter sind vor allem die Monate Mai und August bis Oktober empfehlenswert. Im Durchschnitt regnet es dann nicht so viel, und es stürmt nicht gar zu sehr. Aber auch im November und Dezember herrschen gute Bedingungen, um die Wellen zu bezwingen.

+ Wellenreiten ist auf den Malediven sehr beliebt. © Konstantin Trubavin/Imago

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Kristallklares Wasser, goldener Sand: Der Grace Bay Beach hat alles, was das Herz begehrt. Nicht umsonst wählten ihn Reisende bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 von Tripadvisor auf den ersten Rang. Der Strand befindet sich auf Providenciales, das zu den Turks- und Caicosinseln gehört. © Imago Camps Bay ist einer der malerischen Vororte von Kapstadt. Die gleichnamige Bucht befindet sich vor der Kulisse einer Bergkette, den sogenannten Zwölf Aposteln. Der Strand selbst wird als sauber und gepflegt geschrieben – obendrein gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. © Imago Der Eagle Beach auf der Insel Aruba zählt zu den schönsten der Karibik. Er zeichnet sich durch seinen makellosen, weißen Sandstrand und klares Wasser aus. Ein beliebtes Fotomotiv sind die beiden Fofoti-Bäume, die mit ihren Kronen in Richtung Meer weisen. © Imago Einzigartige, einladende Strände gibt es nicht nur auf anderen Kontinenten: Der Strand Ses Illetes ist wohl der bekannteste der Baleareninsel Formentera – und auch einer der schönsten. Er erstreckt sich über eine Länge von 1450 Metern und verdankt seinen Namen diversen Felseninseln, die sich gegenüber der Küste befinden. © Imago Anse Source d‘Argent, La Digue, Seychellen Mit ihren eindrucksvollen Granitfelsen ist die Anse Source d‘Argent einer der berühmtesten und meist fotografiertesten Strände überhaupt. Das Wasser ist türkisblau und lädt zum Schnorcheln ein. Wer ihn besuchen möchte, muss allerdings Eintritt zahlen. © Fokke Baarssen/Imago Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) in Lampedusa auf den Sizilianischen Inseln. Der Spiaggia dei Conigli, übersetzt Kaninchenstrand, ist einer der schönsten Strände Italiens – und belegte bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 sogar den 1. Platz unter den europäischen Stränden. Auch hier winken türkisfarbenes Wasser und weißer Sand. © Imago Radhanagar Beach, Indien Etwas Ruhe gefällig? Dann ab nach Indien: Am Radhanagar Beach bleiben Touristenmassen aus, stattdessen wartet ein sauberer Strand mit kristallklarem Wasser. © R Modi/Dinodia Photo/Imago Zakynthos, Navagio Beach Zu den berühmtesten Stränden der Welt zählt der Navagio Beach auf der griechischen Insel Zakynthos. Was ihn besonders macht, ist das Schiffswrack, das sich wunderbar in die Bucht einbettet und wirkt, als wäre es mit Absicht dort. © Janita Webeler/Imago Turquoise Bay, Exmouth, Australien Beste Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet die Turquoise Bay im Westen Australiens: Fische, Korallen und andere Meereslebewesen finden sich schon in Küstennähe. Gleichzeitig lässt sich vor der Kulisse des türkisblauen Wassers wunderbar ein entspannter Tag verbringen. © Imago Elafonissi Beach auf Kreta Der Elafonissi Beach wirkt, als müsste er sich in der Karibik befinden: Tatsächlich befindet er sich aber auf der griechischen Insel Kreta. Besonders eindrucksvoll ist der rosafarbene Strand – der Farbton rührt von tausenden zerbrochenen Muschelschalen her. © Imago

Die Regenzeit ist vor allem deswegen bei Surfern so beliebt, weil es während der Zeit des Südwest-Monsuns auf den maledivischen Inseln windiger ist als während des Nordost-Monsuns. Ein Traum für Surfer und Kitesurf-Fans. Ein großer Vorteil ist ebenfalls, dass die Strände zu dem Zeitraum nicht mit Badegeästen überfüllt sind. Besonders in der Regenzeit hat man die Wellen ganz für sich allein und man ist auf dem Wasser nicht durch Schwimmer eingeschränkt.

Rubriklistenbild: © Bluefish/Imago