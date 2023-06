Mallorca, Kreta oder Sylt? Das sind die beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen im Sommer 2023

Ranking

Mallorca gilt fast jedes Jahr als absolutes Lieblingssommerreiseziel der Deutschen. Sieht das 2023 genauso aus? Oder kann ein anderes Eiland mehr punkten?

Ob in der Karibik, in Südostasien oder im Mittelmeer: Inseln gehören stets zu den beliebtesten Reisezielen für Sonnenhungrige. Auch in Europa und somit nur wenige Flugstunden entfernt wird in dieser Hinsicht vieles geboten. Aber wo zieht es deutsche Reisende in diesem Sommer am allermeisten hin? Zu den Klassikern unter den Sommerdestinationen zählen fast jedes Jahr Mallorca und Kreta. Und auch dieses Jahr lassen sich die beiden Reiseziele nicht lumpen, wie eine Analyse des Ferienhaus-Portals Holidu ergab.

Beliebteste Urlaubsinseln der Deutschen im Sommer 2023: Mallorca hat wieder die Nase vorn

Im Hinblick auf die Suchanfragen deutscher Internet-Nutzer und der Anzahl an Treffern unter entsprechenden Instagram-Hashtags zeigt sich ein vertrautes Bild unter den beliebtesten Inselurlaubszielen der Deutschen. Das sind die Top 10 des Holidu-Rankings:

Mallorca Madeira Fuerteventura Sylt Gran Canaria Kreta Teneriffa Sardinien Rhodos Rügen

Mallorca sichert mit rund 246.000 Suchanfragen pro Monat und über 13 Millionen Treffern auf Instagram den 1. Platz unter den begehrten Eilanden. Die Baleareninsel punktet seit Langem mit seiner vielfältigen Landschaft und den zahlreichen traumhaften Stränden. Wer noch im August nach Mallorca reisen möchte, sollte laut Holidu aber schnell sein: Nur noch 13 Prozent der Ferienhäuser, Fincas und Ferienwohnungen sind verfügbar (Stand: Juni 2023). Außerdem sind die Unterkünfte verglichen mit anderen Inseln etwas teurer – eine Ferienunterkunft kostet demnach 318 Euro pro Nacht.

Mallorca entdecken: 10 Top-Sehenswürdigkeiten abseits vom Ballermann Auf einer Mallorca-Reise sollte ein Besuch der Kathedrale Santa Maria, die von den Einwohnern La Seu genannt wird, unbedingt auf seine To-do-Liste setzen. Der Sakralbau gehört zu den eindrucksvollsten gotischen Kathedralen überhaupt – er wurde vom spanischen Architekten Antoni Gaudí, der auch für die Sagrada Familia in Barcelona bekannt ist, nach einem Erdbeben wiederaufgebaut und in seine heutige Form gegossen. Besonders beeindruckend ist das Lichtspiel innerhalb der Kathedrale, das durch die farbigen Glasstücke der Fensterrosette entsteht. © agefotostock/Imago Eine wunderschöne Aussicht auf schroffe Felsen und blaues Meer bietet der berühmte Aussichtspunkt am Cap de Formentor im Nordosten der Insel. Mittlerweile ist die Zufahrt zur Landzunge im Sommer für private Autofahrer beschränkt – dafür kann die Küstenstrecke mit ihren Serpentinen hinauf zum Leuchtturm mit einem Shuttlebus von Puerta Pollença aus zurückgelegt werden. Wer bei der Besichtigung etwas seine Ruhe haben will, sollte für seine Reise die Nebensaison von Oktober bis April wählen. © Panthermedia/Imago Die Coves del Drac (auf Kastilisch “Cuevas del Drach”) sind ein 1,7 Kilometer langes Höhlensystem bei Porto Cristo an der Ostküste von Mallorca. Einer Sage zufolge sollen hier Tempelritter einen Schatz versteckt haben, der von einem Drachen bewacht wird – daher der Name, der im Deutschen so viel wie „Drachenhöhle” bedeutet. Wer sich hineinwagt, wird mit dem Anblick beeindruckender Stalaktiten und Stalagmiten belohnt, die sich im Wasser der unterirdischen Seen spiegeln. Auf dem Höhlensee Lago Martel lässt sich sogar eine Bootstour machen. © Ulrich Stamm/Imago Der kleine Ort Valldemossa gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen für Mallorca-Urlauber. Es befindet sich in den Bergen an der Nordwestküste und begeistert mit seinen schmalen Gassen, die an vergangene Zeiten erinnern. Bekanntheit hat das Dorf auch durch prominente Gäste wie den Komponist Frédéric Chopin und die Schriftstellerin George Sand erlangt, die hier einst einen Liebesurlaub im ehemaligen Kartäuserkloster verbracht haben. Außerdem erbauten sich die früheren Könige Mallorcas eine Sommerresidenz in Valldemossa. © Panthermedia/Imago Bergpass mit Serpentinen nach Sa Colobra in der Serra de Tramuntana auf Mallorca Der Nordwesten Mallorcas ist von der Serra de Tramuntana, einer Gebirgskette von Calvia bis Pollença, geprägt. Hier kommen Wanderfans voll auf ihre Kosten – zerklüftete Felsen, versteckte Buchten und ursprünglich Dörfer säumen den Weg. Besonders beliebt ist die Panoramastraße MA-10, die auch für entspanntere Wanderungen geeignet ist. Seit 2011 gehört die Serra de Tramuntana außerdem zum UNESCO-Welterbe. © Moritz Wolf/Imago Sandiger Strand von Es Trenc auf Mallorca Neben der kulturellen Highlights ist Mallorca natürlich auch eine beliebte Insel für einen Strandurlaub. Dabei sollten Sie sich den 2,6 Kilometer langen Naturstrand Es Trenc im Süden der Insel nicht entgehen lassen. Da er flach ins Meer hinein verläuft, gilt er als äußerst familienfreundlich. Zudem ist das Wasser so klar, dass Sie Ihr Schnorchel-Equipment nicht vergessen sollten. In der Hochsaison kann hier zwar einiges los sein, aber dennoch lohnt sich ein Ausflug meistens. © Artesia Wells/Imago Castell de Bellver auf Mallorca Das Castell de Bellver macht seinem Namen alle Ehre. „Bellver” bedeutet nämlich so viel wie „schöne Aussicht”. Von der Festung aus haben Besucher vor allem in den Abendstunden einen tollen Ausblick auf die Bucht von Palma, den Hafen sowie auf die Gipfel des Tramuntana-Gebirges. Die Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist aufgrund seiner runden Bauform einzigartig in Europa. © blickwinkel/Imago Eingang in die arabische Gartenanlage Alfàbia auf Mallorca In den Gärten von Alfàbia, oder Jardines de Alfàbia, können Sie einen Blick auf die arabischen Einflüsse auf Mallorca werfen – die Anlage zählt sogar zu den schönsten historischen Gärten Spaniens, in der die Mauren ihre Gartenkunst unter Beweis gestellt haben. Selbst im Hochsommer herrschen hier dank hoher Palmen und dem vielen Wasser, das aus allen Ecken heraussprudelt, angenehme Temperaturen. Die Gärten sind zwischen Palma und dem Städtchen Sóller gelegen. © imagebroker/Imago Kloster Santuari de Lluc auf Mallorca Das Kloster Lluc, oder auch vollständig „Santuari de Santa Maria de Lluc” ist der wichtigste Wallfahrtsort für Pilger auf der Insel. Es befindet sich inmitten der beeindruckenden Gebirgswelt der Serra de Tramuntana, etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders verehrt wird hier die Schwarze Madonna, die erhöht hinter dem Altar steht. Laut einer Sage soll diese von einem Hirtenjungen namens Lluc am Bachufer gefunden worden sein. Heute zieht es auch viele Touristen zu dem Kloster – zur Besichtigung eignen sich auch das Klostermuseum, der Kalvarienberg oder der botanische Garten. © Schöning/Imago Cala Agulla auf Mallorca Erholung pur bietet die Cala Agulla im Osten der Insel: Sie liegt am Rande eines Naturschutzgebietes, inmitten von Bergen, Dünen und Wäldern. Die Landschaft in der Umgebung ist kaum bebaut, sodass Sie die Natur in vollen Zügen genießen können. Action ist aber dennoch geboten, denn vor Ort lassen sich Tretboote, Surfbretter oder Wasserski ausleihen. © agefotostock/Imago

Kreta befindet sich ebenfalls unter den Top 10, allerdings nicht ganz so weit oben wie vielleicht gedacht – die griechische Insel schafft es mit 135.00 Suchanfragen pro Monat „nur“ auf den 6. Rang. Stattdessen ist die portugiesische Insel Madeira in diesem Sommer mit dem 2. Platz ganz hoch im Kurs. Das Reiseziel ist besonders bei Aktivurlaubern beliebt, da sich hervorragend wandern und klettern lässt. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit der ganzjährig grünen Insel nicht so hoch, sodass die Temperaturen als angenehmer empfunden werden. Laut Holidu sind noch 16 Prozent der Ferienunterkünfte im August unbelegt. Durchschnittlich kostet eine Nacht 141 Euro.

Die Kanareninsel Fuerteventura rundet die Top 3 ab: Nach ihr wird 201.000 Mal im Monat gesucht und es existieren knapp 4 Millionen Hashtag-Treffer auf Instagram. Auch hier kommen Aktivurlauber dank zahlreicher Wassersportaktivitäten auf ihre Kosten. Aber auch das angenehme Klima und wunderschöne Strände lassen die Zeit im Nu vergehen. Ferienhäuser gibt es hier im Schnitt für 113 Euro pro Nacht. Außerdem sind noch 20 Prozent der Unterkünfte frei.

Sylt knapp an Top 3 der beliebtesten Inseln vorbei

Unter den beliebten deutschen Ferieninseln darf natürlich auch Sylt nicht fehlen. Nur knapp verfehlt sie den 3. Platz: Bei den Suchanfragen ist sie gleichauf mit Fuerteventura, aber auf Instagram finden sich vergleichsweise weniger Treffer. Daher landet Sylt im Ranking auf Platz 4. Wer hier spontan noch nach einer Unterkunft sucht, muss sich sputen: Es stehen nur noch 15 Prozent der Unterkünfte im August zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen Inseln ist Sylt mit 202 Euro pro Nacht auch teurer.

