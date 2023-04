Zwei der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands befinden sich in Bayern

Nächstes Ausflugsziel?

Sie haben mal wieder Lust auf einen schönen Städtetrip? Dann lassen Sie sich von den beliebtesten Kleinstädten inspirieren – laut Suchanfragen.

Es müssen nicht immer die Großstädte Berlin, Hamburg oder München sein – gerade in den Kleinstädten und Dörfern entfaltet sich oft ein einzigartiger Charme, die von vielen bisher unentdeckt geblieben sind. Obendrein können Sie hier großen Menschenmassen und überteuerten Angeboten aus dem Weg gehen. Aber wo soll man da nur anfangen?

Perfekt für einen Ausflug: die beliebtesten Kleinstädte Deutschlands

Eine kleine Inspiration gibt das, wonach offenbar andere Ausflügler im Internet suchen. Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die gefragtesten Kleinstädte, Dörfer und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern auf die Anzahl der Suchanfragen pro Monat – auch bekannt als Suchvolumen – bei Google untersucht. Es zeigt sich: Zwei bayerische Städte ziehen offenbar großes Interesse auf sich.

+ Tegernsee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Bayern. © Martin Siepmann/Imago

Die zehn meistgesuchten Kleinstädte in Deutschland:

Tegernsee, Bayern – Suchvolumen: 110.480 Berchtesgaden, Bayern – Suchvolumen: 91.800 Cochem, Rheinland-Pfalz – Suchvolumen: 91.380 Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern – Suchvolumen: 74.590 Heiligenhafen, Schleswig-Holstein – Suchvolumen: 60.890 Meersburg, Baden-Württemberg – Suchvolumen: 60.820 Kusel, Rheinland-Pfalz – Suchvolumen: 60.530 Bad Schandau, Sachsen – Suchvolumen: 49.820 Oberwiesenthal, Sachsen – Suchvolumen: 49.760 Königsberg, Bayern – Suchvolumen: 49.520

Badespaß oder Wanderkulisse: Zehn Seen in Deutschland für einen schönen Ausflug Ein wunderbares Ausflugsziel ist der Eibsee am Fuße der Zugspitze. Mit seinem kristallklaren und grün schimmernden Wasser ist er der perfekte Platz, um bei einer Wander- oder Radtour eine Pause mit toller Aussicht einzulegen. In 1.000 Metern Höhe und bei Maximaltemperaturen von 18 Grad ist er zwar relativ kühl, doch in kleinen Buchten kann trotzdem gebadet werden. © Franz Walter/Imago Eingebettet in die malerische Voralpenkulisse befindet sich der größte See Bayerns: der Chiemsee. Ausflügler können mit dem Boot die Herreninsel entdecken, auf der das prachtvolle Schloss Herrenchiemsee steht – oder die Fraueninsel, die für ihr Fischerdorf und das Benediktinerinnenkloster Frauenwörth bekannt ist. Abgesehen davon gibt es auch Bade- und Wassersportmöglichkeiten. © Martin Siepmann/Imago Mitten im Naturpark Holsteinische Schweiz lockt der Große Plöner See mit einzigartigen Erlebnissen: Ob Baden, Tauchen, Angeln, Segeln oder Paddeln – für jede Menge Action ist gesorgt. In der Umgebung befinden sich außerdem malerische Orte wie Plön, Bosau oder Dersau, zu denen sich ein Besuch lohnt. Ein ereignisreicher Tag lässt sich anschließend beim Fischessen oder bei einem Sparziergang über die Prinzeninsel ausklingen. © Volker Preußer/Imago Schon einmal von der Bleilochtalsperre in Thüringen gehört? Dann wird es höchste Zeit: Bei ihr handelt es sich um einen der größten Stauseen in Deutschland und ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Region. Sowohl Badefans als auch Wassersportler kommen hier auf ihre Kosten. Außerdem befinden sich ganz in der Nähe zahlreiche beschilderte Wege zum Wandern und Radfahren, eine Sommerrodelbahn und ein Kletterpark. © imagebroker/Imago Edersee in Hessen Ein weiterer beschaulicher Stausee befindet sich im Natur- und Nationalpark Kellerwald-Edersee in Hessen. Der 27 Kilometer lange Edersee ist ein beliebter Treffpunkt für Wassersportfans – von Wasserski über Tretbootfahren bis hin zum Rudern ist alles möglich. Zudem bietet sich eine Wanderung durch die Steilhänge in der Umgebung an. Wer es aber lieber entspannter angeht, kann einen lauen Nachmittag im Strandbad Waldeck verbringen – die Wassertemperatur erreicht im Sommer bis zu 23 Grad. © Jochen Tack/Imago Steinhuder Meer in Niedersachsen Action pur ist im Steinhuder Meer in Niedersachsen angesagt: Am Surfstrand nahe Mardorf wimmelt es nur so von Kitesurfern, aber auch Stand-Up-Paddler und Kanufahrer haben das Gewässer für sich erobert. Wer zu Fuß unterwegs ist, kann den 32 Kilometer langen Rundweg beschreiten und währenddessen Seeadler oder Wasserbüffel beobachten. Oder Sie begeben sich an Bord eines der Ausflugsschiffe, um die Insel Wilhelmstein zu besuchen. © Peter Schickert/Imago Ausblick auf den Bodensee Gleich drei Länder grenzen an den Bodensee, der zugleich als das drittgrößte Binnengewässer Mitteleuropas zählt. Mehr als 60 Strandbäder reihen sich an das Ufer und eine Maximaltemperatur von 25 Grad im Sommer lädt zu entspannten Stunden am Wasser ein. Aktivurlauber kommen hingegen beim Stand-up-Paddling, Wakeboarden oder Kanufahren auf ihre Kosten – zudem können Radfahrer den 273 Kilometer langen Bodensee-Radweg befahren. Schöne Ausblicke gibt es außerdem auf der Blumeninsel Mainau, die besonders im Frühjahr und Sommer in bunten Farben erstrahlt. © Alexander Rochau/Imago Strandbad Wannsee in Berlin Das Strandbad Wannsee am gleichnamigen See in Berlin ist eines der größten Freibäder an einem Binnengewässer und genau der richtige Ort für Erholungssuchende. An dem Sandstrand reihen sich Sitz- und Liegegelegenheiten für ein paar entspannte Stunden aneinander, doch auch Beachvolleyball, Wassersportaktivitäten oder Rutschen sind geboten. Im Sommer sind angenehme Wassertemperaturen von 23 Grad möglich. © Stefan Zeitz/Imago Unberührte Natur am Ufer der Müritz Die Müritz ist mit 117 Quadratmetern der größte Binnensee Deutschlands – und kann als solcher mit vielen Freizeitmöglichkeiten aufwarten. Windsurfen, Wasserski- und Kanufahren, Tauchen oder Segeln sind hier kein Problem. Zum Baden bieten sich einige naturbelassene Badestellen oder Strandbäder in Waren, Ludorf, Klink, Röbel oder Rechlin an. © imagebroker/Imago Königssee in Berchtesgaden Eine beeindruckende Kulisse bieten die Berchtesgadener Alpen in Bayern, deren Felsen den kristallklaren Königssee einräumen. Der bekannte Gebirgssee ist das Ziel vieler Wochenendausflügler, die mit dem Boot über das bis zu 192 Meter tiefe Gewässer schippern wollen. Zum Schwimmen eignet er sich aufgrund der Temperaturen nur bedingt, dafür ist er aber ein beliebtes Fotomotiv für Wanderer, die die Umgebung erkunden. Eine beliebte Touristenattraktion ist außerdem die Wallfahrtskirche auf der Halbinsel St. Bartholomä am Westufer. © YAY Images/Imago

Top 2 der beliebtesten Kleinstädte befinden sich in Bayern

Tegernsee in Bayern führt das Ranking mit einem monatlichen Suchvolumen von über 110.000 an. Wobei der Ort seine Popularität sicher dem gleichnamigen See zu verdanken hat, das im Sommer zahlreiche Ausflügler aus der Umgebung anzieht. Nur knapp dahinter folgt die Marktgemeinde Berchtesgaden im Berchtesgadener Land (knapp 92.000 Suchanfragen im Monat). Die Region ist aufgrund seiner Vielzahl an Bergen, Seen und Flüssen ein begehrtes Ziel für Wanderurlauber und Erholungssuchende. Ein beliebtes Fotomotiv ist der naheliegende Königssee mit der Kirche St. Bartholomä.

Die Top 3 wird durch die Kreisstadt Cochem in Rheinland-Pfalz vervollständigt: Der beschauliche Ort sticht vor allem durch die Reichsburg hervor, die direkt über ihm an der Mosel thront. Wer einen Ausflug nach Cochem plant, darf sich zudem auf die bunten Häuschen und den Fachwerk-Baustil der Gebäude freuen.

Rubriklistenbild: © Martin Siepmann/Imago