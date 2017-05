Wo Deutschland so schön ist wie im fernen Urlaubsparadies

Südsee-Feeling

+ © pixabay So schön ist Urlaub in Deutschland - wie hier am Bodensee bei Sonnenuntergang. © pixabay

Von wegen: ab in den Süden! Erleben Sie Ihr Urlaubsparadies direkt vor der Haustür. An diesen Orten ist Deutschland so schön wie der perfekte Urlaubstraum.

Im eigenen Land Urlaub machen ist am schönsten - darüber sind sich viele Deutsche einig: Urlaub im eigenen Land ist derzeit so beliebt wie nie.

Am Sylvensteinspeicher - wie in Thailand

Weißer Sand, türkisblaues Wasser: So schön sieht es auf der Urlaubsinsel Kho Phi Phi in Thailand aus...

...und zum Verwechseln ähnlich: Der Sylvensteinspeicher in Bayern.

Trauminseln: Am Bodensee in Guatemala

In Guatemala am Lago de Petèn Itzà in Flores gibt es eine wundervolle kleine Insel...

...die der Insel Mainau am Bodensee erstaunlich ähnlich sieht:

Zingst - Ostsee oder doch Mittelmeer?

In Italien können Urlauber traumhafte Strände erkunden - so wie hier am Strand in Sabaudia:

Doch was ist das? Ist Zingst am Ende gar nicht an der Ostsee?

Wasserfallidyll: Brasilianisch-bayerische Schönheit

Cataratas Do Iguaçu klingt nicht nur schön - die Wasserfälle in Brasilien sind es auch:

Bei dem Namen Kuhfluchtwasserfall denkt man vielleicht nicht direkt an Idylle, und doch bekommt man sie an den traumhaften Wasserfällen nahe Garmisch-Partenkirchen in Bayern:

Reif für die Insel?

Dann ab nach Kreta in Griechenland - ein wenig Inselflair schnuppern:

Aber auch Rügen hat so einiges zu bieten - und kann man Kreta locker mithalten, oder?

Fränkisch-südafrikanische Weinberge

Zur Weinprobe muss man nicht unbedingt weit ins südafrikanische Franshoeck reisen...

Manchmal reicht auch einfach, das schöne Franken zu besuchen:

Von Simona Asam