Bakterien in Ostsee mit verheerenden Auswirkungen - Frau stirbt nach Bad

In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Frau nach einem Bad in der Ostsee an den Folgen einer Bakterien-Infektion verstorben. Wie gefährlich sind die Keime wirklich?

Es sind Bakterien, die sich durch warme Temperaturen in salzigem Wasser vermehren, so genannte Vibrionen. Diese Bakterien sind fleischfressend und gelten vor allem für ältere Menschen als gefährlich.

Ältere Frau stirbt an Vibrionen-Infektion nach Ostsee-Bad

Wie das Portal Bild.de berichtet, seien seit Juni vier Vibrionen-Infektionen registriert worden. Eine Frau sei nun an den Folgen gestorben. Wo sie sich mit den Bakterien infizierte, wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bekannt gegeben.

Zur Risikogruppe gehören immungeschwächte Menschen. Die Krankheitserreger der Vibrionen sind so genannte Vibrios, Stabbakterien, die sich bei anhaltend warmen Wassertemperaturen über 20 Grad stark vermehren. Sie können durch Hautläsionen in den Körper eindringen und bei älteren, geschwächten Menschen chronische Erkrankungen und Wundinfektionen oder Sepsis zur Folge haben.

Die Bakterien kommen in großen Teilen der Ostsee und anderen Regionen der Welt vor. Nach den Erregern werde nun bis September durch Wasserproben alle 14 Tage gesucht. Allerdings gebe es bisher noch kein Badeverbot.

