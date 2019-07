Das ist eines der gefährlichsten Reiseziele der Welt - warum alle trotzdem noch dorthin wollen

"Please don't climb Uluru"

Der "heilige Berg" Uluru in Australien ist für sein prachtvolles Naturspektakel berühmt. Doch nun wird er für Touristen geschlossen. Zu viele haben hier ihr Leben gelassen.

Ab 26. Oktober ist Schluss mit lustig. Dann heißt es: Bitte den Uluru nicht besteigen. Zwar steht das auf Englisch schon seit Jahren auf einem Schild am Fuße des Berges in Australien. Doch kaum jemand hat sich bisher daran gehalten. Schließlich ist der berühmt-berüchtigte rote Berg ein beliebtes Touristenziel. Grund dafür ist ein einzigartiges Naturphänomen: So glüht die rote Farbe des Gesteins je nach Sonneneinstrahlung immer wieder anders.

In Australien: "Heiliger Berg" Uluru wird geschlossen - wegen zu vieler Touristen

Doch bald wird das nicht mehr möglich sein: Die australische Regierung plant jetzt, den " heiligen" Berg der Aborigines für Touristen zu sperren. Doch was sie wohl nicht ahnte: Die Mitteilung der Schließung hat nochmal einen richtigen Run auf den Uluru ausgelöst.

In Scharen pilgern Urlauber jetzt im Gänsemarsch den Berg hinauf, die Campingplätze des Nationalparks rundherum und auch die nahegelegenen Hotels sind völlig überlastet. Manche Touristen sollen sogar am Straßenrand übernachten, was in Australien allerdings verboten ist. Zudem soll die Müllverschmutzung zugenommen haben, berichtet der australische Nachrichtensender ABC News.

Touristen in Lebensgefahr - nun greift die australische Regierung durch

Und ungefährlich ist der Aufstieg auch nicht: So ist er nicht nur extrem steil, sondern man kann sich nur mit einer alten, angebrachten Stahl-Kette am kahlen Fels hochziehen. Zudem kann das Gestein in der Hitze sehr heiß werden. Dennoch begeben sich immer wieder Touristen ohne Wasser und auf Flipflops auf den Uluru - mit fatalen Folgen. Insgesamt 36 Menschen sollen hier den Tod gefunden haben.

Aus diesem Grund, aber auch weil der heilige Berg "kein Spielplatz oder Themenpark wie Disneyland" sei, wird er nun geschlossen. Kleiner Trost für alle Touristen: Um den Uluru herumgehen und das Natur-Spektakel bestaunen, ist weiterhin erlaubt.

