Amsterdam erleben: 15 Top-Sehenswürdigkeiten, die Sie besuchen sollten

Stadt der Grachten und Tulpen

In Amsterdam können Touristen von Meeren aus Tulpen über romantische Grachten bis hin zu Palästen und interessanten Museen ein breites Urlaubsprogramm erleben.

Wenn man nach Bildern von Amsterdam im Internet sucht, findet man zuhauf romantische Gassen, verzweigte Grachten mit kleinen Booten, Fahrräder vor bunten, schmalen Häusern mit Giebelfassaden aus dem 17. Jahrhundert und Tulpenfelder. Dafür ist die Hauptstadt der Niederlande bekannt. Neben den typischen Instagram-Bildern gibt es in der niederländischen Stadt aber noch viel mehr zu entdecken. Diese Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Amsterdam sollten Urlauber nicht verpassen.

1. Grachtenfahrt auf dem Kanal

Eine Grachtenfahrt in Amsterdam ist ein Muss für alle Holland-Besucher. Vom Boot aus kann man gemütlich die verwinkelten Gassen und die niedlichen Grachtenhäuser betrachten und schon einmal auskundschaften, welche Sehenswürdigkeiten man danach unbedingt noch besuchen muss. Außerdem werden Themenfahrten angeboten, wie zum Beispiel eine Kanalrundfahrt oder eine Dinnerfahrt bei Kerzenschein.

Das Grachtennetzwerk in Amsterdam gibt es bereits seit 1612 und zu den bekanntesten Grachten gehören die Prinsengracht, Keizersgracht, Herrengracht und Singel, die den Grachtengürtel um den Stadtkern bilden. Insgesamt verfügt Amsterdam über mehr als 100 Kanäle und laut einer Statistik von 2016 knapp 1.300 Brücken.

2. Radtouren im flachen Land

Wer schnell seekrank wird und deshalb lieber auf eine Grachtenfahrt verzichten will, der kann die Stadt auch problemlos mit dem Fahrrad erkunden. Das flache Amsterdam hat dafür zahlreiche Radrouten angelegt, auf denen Besucher die Gegend entdecken können. Außerdem werden auch geführte Radtouren zum Erkunden angeboten. Wer das eigene Rad nicht dabei hat, kann sich zudem in einem der zahlreichen Verleihe ein typisches Holland-Rad ausleihen.

3. Der romantische Stadtteil Jordaan

Wer nicht schon bei einer Grachtenfahrt daran vorbeigekommen ist, sollte spätestens zu Fuß dem Stadtteil Jordaan in Amsterdam einen Besuch abstatten. Die schmalen Grachten und Gassen, Brücken mit Blumendekoration und zahlreiche Cafés und kleine Einkaufsläden sorgen bei Touristen für das klassische Amsterdam Flair, das man von Postkarten kennt.

4. Der Königspalast und Dam

Der Königspalast Palais of de Dam darf auf der To-do-Liste nicht fehlen, wenn man Amsterdam besucht. Er liegt direkt in der Innenstadt am zentralen Platz de Dam. Hier finden Kulturinteressierte auch den historischen Stadtkern mit vielen alten Gebäuden. Der Palast selbst wurde zwischen 1648 und 1665 vom Architekten Jacob van Campen errichtet.

5. Das bekannteste Rotlichtviertel

Das älteste Gewerbe der Welt ist im Rotlichtviertel in Amsterdam bereits seit Jahrhunderten beheimatet. In den alten Gassen aus dem 14. Jahrhundert reiht sich ein Etablissement an das nächste und die Tätigkeit wird auch heutzutage offen und tolerant angesehen.

Auch wer nicht die Dienste der Damen in Anspruch nehmen will, sollte dieses Viertel einmal gesehen haben. Zwischen Warmoesstraat, dem Zeedijk und dem Nieuwmarkt erstreckt sich das größte Rotlichtviertel. Zwei weitere gibt es zwischen Raadhuisstraat, Hauptbahnhof und der Pijp.

6. Vincent Van Gogh-Museum

Van Gogh ist wohl der bekannteste niederländische Maler überhaupt. Er gilt als Begründer der modernen Malerei und wurde mit Werken wie „Sternennacht“ von 1889 und seinen Selbstbildnissen weltberühmt. Die meisten seiner Gemälde sind in dem Museum in Amsterdam zu sehen, ebenso wie Briefe des Malers, die dort ausgestellt sind. Insgesamt verfügt die Sammlung über mehr als 200 Gemälde und etwa 500 Zeichnungen.

7. Das Rijksmuseum

Im Rijksmuseum, was auf Deutsch „Reichsmuseum“ bedeutet, können Touristen in Amsterdam eine breite Mischung an Kunst besichtigen. Die meisten Ausstellungsstücke kommen aus dem 17. Jahrhundert, einer Zeit, die als das goldene Zeitalter der Niederlande gilt. Unter anderem hängen hier auch Gemälde von Rembrandt und Jan Vermeer. Für Kunstliebhaber ist das Rijksmuseum also ein absolutes Muss auf der To-do-Liste im Urlaub in Amsterdam.

8. Das Museum Het Rembrandthuis

Das Museum Het Rembrandthuis ist das ehemalige Wohngebäude und Arbeitsplatz des berühmten Malers Rembrandt van Rijn. Der Barockkünstler wohnte dort von 1639 bis 1658 und erschuf in den Räumen einige seiner bekanntesten Werke. Heute ist das Gebäude ein Museum, in dem nicht nur Kunstgegenstände, sondern auch antike Möbel und Gegenstände aus dem 17. Jahrhundert zu besichtigen sind.

9. Das Anne Frank Haus

Das Anne Frank Huis ist ein Museum als Andenken an das jüdische Mädchen Anne Frank, das im Zweiten Weltkrieg von Nazis ermordet wurde. Sie versteckte sich damals mit ihrer Familie im Het Achterhuis in einem verborgenen Zimmer hinter einem Bücherregal und führte dort ein Tagebuch, das heute berühmt ist.

Das Museum beinhaltet den Raum, in dem sich Franks Familie versteckte, sowie viele geschichtliche Informationen über das Leiden der Juden während des Krieges. Tickets für das Museum kann man auf der offiziellen Webseite buchen. Darum sollte man sich allerdings frühzeitig kümmern, denn das Museum ist oft bereits für Wochen ausverkauft.

10. Die Heineken Experience in der ersten Brauerei

Die Brauerei Heineken ist mit ihrem Bier mittlerweile international bekannt. Das beliebte Getränk kommt aber ursprünglich aus den Niederlanden, was Touristen in Amsterdam bemerken werden. Dort gibt es nämlich die Heineken Experience, bei der Urlauber hinter die Kulissen der Brauerei schauen können. Im Stadtzentrum der niederländischen Hauptstadt steht noch heute die Brauerei De Hooiberg, in der die Familie Heineken seit 1864 das Bier herstellte.

Mittlerweile ist das alte Gebäude ein Museum, in dem Interessierte alles über die Geschichte der Familie und des Bieres erfahren können. Außerdem wird auf der 90-minütigen Tour demonstriert, wie der Brauprozess vonstattengeht. Probieren dürfen die Besucher dabei natürlich auch.

11. Nemo Science Museum

Das NEMO Museum in Amsterdam ist vor allem für junge, wissenschaftsinteressierte Menschen einen Besuch wert. Hier können angehende Forscher Experimente aus den Bereichen Wissenschaft und Technologie beobachten oder sogar selbst ausprobieren. Auch für Kinder ist das interaktive Museum ein Highlight.

12. Der Vondelpark

Der Vondelpark ist eine von Amsterdams grünen Oasen. Der 47 Hektar große Park liegt im Stadtteil Oud-Zuid, ist der größte Park der Stadt und verfügt nicht nur über viel Rasenfläche zum Spielen, Picknicken oder Spazieren, sondern auch über eine große Freilichtbühne, auf der im Sommer Musik- und Theaterveranstaltungen stattfinden.

Außerdem gibt es einen Spielplatz für Kinder, Teiche, Springbrunnen, einen Rosengarten, ein Teehaus und Cafés zum Verweilen. Der Vondelpark wurde nach dem niederländischen Dichter und Schriftsteller Joost van den Vondel benannt, der im 17. Jahrhundert lebte.

13. Der Keukenhof

Der Keukenhof liegt etwa 40 Autominuten von Amsterdam entfernt und bietet sich für einen entspannten Tagesausflug ideal an. Der Park ist jedes Jahr von März bis Mai geöffnet und präsentiert für die Besucher auf einer Fläche von 32 Hektar eine bunte Auswahl von sieben Millionen Blumen.

Dazu gehören die bekannten holländischen Tulpen, aber auch Hyazinthen, Freesien, Narzissen und viele andere. Dazwischen stehen hin und wieder die typischen Windmühlen oder ein riesiges Paar Holzschuhe, um für den perfekten Fotospot zu sorgen.

14. Die Amsterdam Arena

Fußball-Fans sollten in Amsterdam auch einen Abstecher zur Amsterdam Arena machen. In das Stadion passen über 54.000 Menschen und es ist das Heimstadion des Vereins Ajax Amsterdam. Die Arena wurde 1996 eröffnet und hat ein bewegliches, verschließbares Dach. Deshalb können in der Arena auch regelmäßig Konzerte und andere Kulturveranstaltungen stattfinden.

15. Der A’DAM Lookout

Der A’DAM Lookout ist der beste Spot, wenn man Amsterdam von oben sehen will. Von der 360 Grad-Aussichtsplattform kann man den Hafen und das Stadtzentrum sehen.

Außerdem können Touristen die Edge Swing ausprobieren, eine Schaukel, auf der man in 10 Metern Höhe am Gebäude schwingen kann. Auf der Dachterrasse gibt es eine Bar, von der aus man den Ausblick in Ruhe genießen kann.

