Zitronenschale nicht wegwerfen, mit Wodka wird daraus ein erfrischender Raumduft

Besondere Aromawolke

Zitronenschale lässt sich als Hausmittel vielseitig weiterverwerten. Wer ihren Duft mag, kann daraus ganz einfach ein besonders spritziges Raumspray selber machen.

Selbst in schlecht sortierten Küchen findet man meist Zitronen. Nachdem sie ihren Zweck als Salatdressing oder Saft-Spritzer im Wasser erfüllt haben, landen sie normalerweise im Müll. Dabei gibt die Schale noch so viel mehr her, vor allem im Haushalt lässt sie sich mit ihrem erfrischenden Duft gut verwerten.

Zitronenschale verwenden: Mit Wodka wird ein Raumduft daraus

+ Die Schale unbehandelter Zitronen steckt voller ätherischer Öle. © VWPics/Imago

Den Duft nach Süden und Zitronenhainen lässt sich zwar nicht direkt in die eigenen vier Wände holen, aber ganz gut nachahmen, um unerwünschte Küchengerüche oder schlechte Luft zu übertünchen. Während gekaufte Raumdüfte oft sehr chemisch riechen und ungesunde Inhaltsstoffe enthalten, ist ein selbst gemachtes Zitronen-Spray Natur pur.

Dafür benötigen Sie nur drei Zutaten: Zitrone, Wodka und destilliertes Wasser. Wodka ist nicht nur zum Trinken da. Als hochprozentiger, geruchsneutraler Alkohol ist er sehr gut geeignet, um Aromen zu lösen und zu transportieren. Und im Gegensatz zu Wasser haben es Bakterien darin sehr schwer zu überleben und das Spray ist länger haltbar.

Für den Raumduft nehmen Sie die abgeriebene Schale einer Zitrone (am besten Bio) und mischen sie in einem verschließbaren Glas mit 100 Milliliter Wodka. Das Glas verschließen und die Mischung drei Tage zur Seite stellen. Den Sud durch einen Kaffee- oder Teefilter in eine Sprühflasche abgießen und mit etwa 300 Milliliter destilliertem Wasser auffüllen, verrät Myhomebook.de. Vor jeder Verwendung gut schütteln.

Natron verstärkt die Wirkung gegen Mief

Wer mag, löst noch 20 Gramm Natron in dem destillierten Wasser auf, um schlechte Gerüche besser zu neutralisieren. Wenn man das Aroma intensivieren möchte, kann man natürlich mit ätherischen Zitrus-Ölen nachhelfen und dabei eher eine herbe Bergamotte- oder süßliche Orangennote wählen.

Zitronenschale können Sie auch im Haushalt nutzen, indem Sie diese in einem Wäschenetz in der Trommel mitwaschen oder Plastikbretter mit Fremdgerüchen damit abreiben. Im Besteckkorb des Geschirrspülers soll die Zitronenschale der Maschine zu frischem Duft und dem Geschirr zu mehr Glanz verhelfen.

