Zimmerpflanzen zum Durchatmen: Die zehn besten Luftreiniger

Natürliche Raumfilter

1 von 10 Das Fensterblatt (Monstera) entzieht der Luft mit seinen großen Blättern zahlreiche Schadstoffe. © Westend61/Imago 2 von 10 Große Blätter mit großer Wirkung: Die Dieffenbachie verdunstet viel Wasser und erhöht so die Luftfeuchtigkeit. © Panthermedia/Imago 3 von 10 Zimmerfarne wie der Schwertfarn filtern Formaldehyd aus der Raumluft. © Panthermedia/Imago 4 von 10 Ebenso wie das Efeu neutralisiert die Efeutute Gerüche und sorgt für einen guten Schlaf. © Panthermedia/Imago 5 von 10 Der Bogenhanf entzieht der Luft Schadstoffe und produziert nachts viel Sauerstoff. © Westend61/Imago 6 von 10 Heilsam für Haut und Lunge: Die Aloe vera bereichert die Zimmerluft mit Sauerstoff. © Panthermedia/Imago 7 von 10 Wie gemalt: Die Calathea oder Korbmarante liefert viel Sauerstoff und filtert Formaldehyde. © Panthermedia/Imago 8 von 10 Wer sagt, dass nur Grünpflanzen die Luft reinigen? Orchideen eliminieren Abgase wie Toluol und Xylol. © Stefan Rotter/Imago 9 von 10 Hübsche Lufterfrischer: Chrysanthemen beseitigen Schadstoffe von Ammoniak bis Xylol. © Panthermedia/Imago

Sauerstoff rein, Schadstoffe raus – in dieser Bildstrecke finden Sie Zimmerpflanzen, die in den eigenen vier Wänden ein gesundes Raumklima schaffen.

Vor allem in der kälteren Jahreszeit kommt nicht so viel frische Luft in Haus und Wohnung. Pflanzliche Helfer können da das Raumklima wesentlich verbessern und beispielsweise Elektrosmog vom Fernseher oder Abgase von der Straße, die in die Wohnung gelangen, filtern. Sie eliminieren aber nicht nur Formaldehyde oder Ammoniak, sondern sind nebenbei mit großen Blättern auch oftmals noch gute Feuchtigkeitsspender.

Grünlilien und Birkenfeigen sind sicherlich die prominentesten pflanzlichen Luftfilter. Doch es gibt noch ein paar andere hübsche Kandidaten, die wir Ihnen in dieser Bildstrecke vorstellen – sogar mit Blüten.

Rubriklistenbild: © Westend61/Imago