„So theatralisch“: Beleidigte Zimmerpflanze verkümmert – bis sie fernsehen darf

Anspruchsvolle Zimmerpflanze

Eine Frau kann es nicht fassen, als ihre Friedenslilie eingeht. Sie macht das Experiment – und stellt sie direkt auf den Wohnzimmertisch vor den Fernseher. Sie ist überrascht, was dann passiert.

Zimmerpflanzen sind im Trend: Hat man schließlich keinen großen Garten, kann man sich auf diese Weise auch etwas Grün in die eigenen vier Wände holen. Einige sind sogar recht pflegeleicht und sind auch geeignet für Pflanzenanfänger. Zu den beliebtesten zählen Orchideen, Monstera oder auch der Weihnachtsstern in der Adventszeit. Doch es gibt offenbar auch Diven unter den Zimmerpflanzen, die geradezu beleidigt reagieren, wenn man sie nicht genug beachtet.

Friedenslilie geht erst ein, dann blüht sie wieder auf, als sie vor Fernseher steht

TikTok-Userin Lily Pierce kann davon ein Lied singen. Sie hat einen Videoclip auf der sozialen Video-Plattform gepostet, das für Lacher sorgt. Sie hat bei sich im Wohnzimmer eine Friedenslilie (Spathiphyllum), auch Scheidenblatt, Blattfahne oder Einblatt genannt, im Bücherregal stehen. Doch in der nächsten Einstellung wird es traurig: Die Friedenslilie ist eingegangen, ihre Blätter hängen matt herab.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Dann ist sie plötzlich wieder in voller Pracht zu sehen; ob es die gleiche ist, wird nicht verraten. Diese steht nun auf dem Wohnzimmertisch, während der Fernseher läuft. Neben ihr hat die Userin eine Fernbedienung gelegt. Es sieht dadurch ganz so aus, als ob die Pflanze fernsehen würde. Mit der kuriosen Folge, dass sie jetzt geradezu aufzublühen scheint. Das findet auch Userin Pierce, die dazu schreibt: „Friedenslilien sind so theatralisch“.

„Sie sieht wirklich so aus, als würde sie fernsehen“: TikTok-User teilen Erfahrungen mit ihren Pflanzen

Offenbar kennen auch andere Besitzer der anspruchsvollen Pflanze dieses kuriose Phänomen, denn viele stimmen der Userin zu und teilen ihre Erfahrungen, was die Pflege angeht. Der Post hat bereits 1,2 Millionen Klicks und über 112.000 Likes erhalten. Zudem ist er unzählige Male kommentiert worden. Hier eine Auswahl der lustigsten Kommentare:

„Es gibt keinen Grund, warum sie am besten gedeihen, wenn du ihnen nicht ständig Aufmerksamkeit gibst, so theatralisch.“

„Oh mein Gott, meine liegt gerade tot in der Spüle. Wässere den Wurzelballen, damit sie wieder zurück kann und fernsehen.“

„Lustig, mein Mann denkt auch immer, sie ist tot, aber ich sage immer, sie ist eine Dramaqueen … sie liebt ein gutes Comeback.“

„Sie sieht wirklich so aus, als würde sie fernsehen. 😂😂😂“

„Die einzige Pflanze, die ich immer am Leben halten kann, weil sie dich anschreit, wenn sie etwas braucht.“

„So pathetisch, ich habe beschlossen, meine einfach für den Rest meines Lebens in einer Schüssel Wasser zu lassen.“

„Meine ist echt am Kämpfen, ich habe sie schon vier Mal in meinem Haus umgestellt.“

„Ich denke, es sagt sehr viel über mich aus, dass ich das total verstehe.“

Rubriklistenbild: © peace_lily93/TikTok