Zierapfel pflanzen: Herbe Früchte sind trotzdem essbar

Prachtvolle Blüten

Die Früchte von Zierapfelbäumen sind sowohl für Tiere als auch für den Menschen verzehrbar. Menschen sollten sie aber zu Kompott oder Gelee verarbeiten.

Der Name Zierapfel ist leicht irreleitend, denn der Zierapfel ist keineswegs eine Pflanze, die nur etwas fürs Auge ist. Der Baum bringt nämlich sowohl für die Tiere im Garten als auch für Gärtnerinnen und Gärtner selbst eine Menge Vorteile mit sich. Wer also noch etwas Platz übrig hat, sollte im Herbst überlegen, seinen Garten um einen Zierapfelbaum zu bereichern.

Warum der Zierapfelbaum im Frühjahr so wichtig für Insekten ist, verrät 24garten.de.

Das Praktische an Zieräpfeln ist, dass sie nicht sonderlich anfällig für Krankheiten sind. Das heißt, dass Gärtnerinnen und Gärtner bei korrektem Pflanzabstand zu anderen Gewächsen rechts und links keinen Pilzbefall des Baums fürchten müssen. Entdecken Gärtner im Frühjahr viele Blattläuse am Apfelbaum, geben sie dem Ganzen etwas Zeit. In einem naturnahen Garten regelt sich das meist von selbst, denn die Blattläuse locken Marienkäfer an, die die Schädlinge mit Freude verspeisen.