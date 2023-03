Zehn Tipps, wie Sie im Garten Energie sparen können 

Solar statt Steckdose

1 von 10 Bewegungsmelder sind praktisch, da dauerhafte Lichtquellen im Garten störend für Vögel und Insekten sind. Außerdem spart man so Strom. © Imago 2 von 10 Solarzellen sind in der Anschaffung zwar nicht günstig, rentieren sich aber langfristig. © Glyn Thomas/Imago 3 von 10 Ein Rechen anstatt einem Laubsauger zu verwenden, kann viel Strom einsparen. © LianeM/Imago 4 von 10 Fackeln verleihen Gärten eine abenteuerliche Stimmung und man spart mit ihnen noch dazu Strom. © VladBrik/Imago 5 von 10 Mit einer Handsäge anstatt einer elektrischen Säge sparen Sie ebenfalls Strom. © Sauletas/Imago 6 von 10 Sie können mit Solarlampen Strom sparen. Diese laden bei Sonnenschein und geben die gespeicherte Energie bei Dunkelheit ab. © Imago 7 von 10 Heizpilze fressen viel Strom und sehen noch dazu nicht schön aus. Wie wäre es stattdessen mit einer traditionellen Feuerstelle? © Cornelia Pithart/Imago 8 von 10 Pools sind generell teuer. Wer aber eine Abdeckung investiert, kann viel Strom sparen, da das von der Sonne aufgeheizte Wasser nicht so schnell kalt wird. © TopStock/Imago 9 von 10 Sparsame Leuchtmittel setzen auf LED-Technologie. Damit kann man gegenüber herkömmlicher Glühbirnen bis zu 90 Prozent Strom sparen. © Imago

In der Energiekrise zählt jeder Cent, der an Strom eingespart werden kann. In dieser Bildergalerie finden Sie die besten Tipps.

Die Energiepreise bescheren vielen Menschen Kopfzerbrechen. Doch im Garten können Sie an vielen Stellen sparen. Beispielsweise, wenn Sie auf Solarenergie oder Feuerstellen setzen und so viel Elektronik wie möglich durch Handarbeit ersetzen.

Doch auch der Umwelt tun Sie etwas Gutes, wenn Sie auf Rechen statt Laubsauger setzen. In dieser Bildergalerie finden Sie zehn hilfreiche Tipps.

