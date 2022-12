Mit dem Weihnachtsbaum kommen 25.000 Insekten ins Haus – dort werden sie lebendig

Zecken-Taxi

Läuse, Spinnen und Zecken – mit dem Weihnachtsbaum kommt viel Ungeziefer ins Haus. Und wenn es im Wohnzimmer warm wird, tauen die Tiere erst so richtig auf.

Eigentlich sollte es nicht überraschend sein: Da der Weihnachtsbaum in der freien Natur gezogen wird, tummeln sich auch kleine Lebewesen darauf – bis zu 25.000 Insekten sind es laut einer Studie der Universität Bergen in Norwegen. Doch keine Sorge, wer ein paar Vorsichtsmaßnahmen trifft, der wird von den Tierchen nicht weiter belästigt.

Zecken & Co. im Weihnachtsbaum: Wie man das Ungeziefer fernhält

+ Mit dem Weihnachtsbaum trägt man sehr viele Krabbeltiere mit ins Haus. © Westend61/Imago

Kommen Fichte, Nordmanntanne & Co. aus der Kälte in die Wärme des Hauses, wird der Baum regelrecht lebendig: Spinnen, Rindenläuse, Milben, Motten und Zecken sind die ungebetenen Weihnachtsgäste. „Sie überwintern und sind dabei komplett inaktiv. Aber wenn der Baum in die Wärme des Wohnzimmers gebracht wird, kehren sie ins Leben zurück“, erklärt Biologe Bjarte Jordal in Das Erste.

Bei über acht Grad Celsius fangen die Insekten an loszukrabbeln, um Nahrung zu finden. Die gute Nachricht: Ohne Futter in der Trockenheit überleben nicht viele der Tiere im Wohnzimmer. Und die meisten bleiben direkt am Baum bzw. an der Rinde. Von den Milben soll keine Gefahr für Allergiker ausgehen. Mit folgenden Maßnahmen werden Sie von den verbleibenden Schädlingen aus dem Weihnachtsbaum weniger belästigt:

Achten Sie bei der Auswahl des Baumes darauf, ein Exemplar aus der Region zu wählen, rät Welt.de. Vor allem in Monokulturen auf Plantagen leben viele Insekten in den Bäumen.

Schütteln Sie den Baum vor der Haustür gründlich aus, bevor Sie ihn nach drinnen holen.

Untersuchen Sie sich und gegebenenfalls Tiere und Kinder regelmäßig auf Zecken, wenn Sie den Baum berührt haben, vor allem nach dem Schmücken.

Bis zum Fest hilft laut dem Portal Selbst.de ein altes weißes Bettlaken unter dem Weihnachtsbaum, heruntergefallene Insekten, besonders Zecken, zu entdecken.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Wem die Sache trotzdem nicht geheuer ist, der kann auf einen künstlichen Weihnachtsbaum zurückgreifen oder seine Zimmerpflanzen mit Sternen, Engelshaar und Co. schmücken.

Rubriklistenbild: © Westend61/Imago