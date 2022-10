Ungeziefer in der Wohnung: 10 Tiere, die harmlos sind – von Silberfischchen bis Tausenfüßler

Unschön, aber ungefährlich

1 von 10 Sieht aus wie eine Kakerlake, ist aber keine: Die harmlose Bernstein-Waldschabe ist im Gegensatz zum Schädling auch tagsüber aktiv. © blickwinkel/Imago 2 von 10 Hauswinkelspinnen sind zwar nützlich, aber in den eigenen vier Wänden kein gern gesehener Gast. © blickwinkel/Imago 3 von 10 Die Florfliege ist sogar ein Nützling: Nur etwa einen Zentimeter groß, aber eine Meisterin im Blattlausvertilgen. © imagebroker/Imago 4 von 10 Wespen sollte man sanft nach draußen geleiten – sie sind nur für Allergiker gefährlich © imagebroker/Imago 5 von 10 Das Silberfischchen liebt hohe Luftfeuchtigkeit und huscht bei Licht betrachtet schnell weg. © blickwinkel/Imago 6 von 10 Solange der Tausendfüßler nicht in Massen auftritt: Den Lästling einfach nach draußen kehren. © Panthermedia/Imago 7 von 10 Wenn Stinkwanzen sich bedroht fühlen, geben sie einen fauligen Geruch ab. Darum nicht zerdrücken! © blickwinkel/Imago 8 von 10 Trauermücken sind schädlich für Zimmerpflanzen, aber nicht für den Menschen. Gelbtafeln helfen am besten. © Panthermedia/Imago 9 von 10 Wenn so viele Kellerasseln herumwimmeln, ist dies ein Hinweis auf eine (zu) hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. © blickwinkel/Imago

Sie sind lästig und manche ekeln sich sogar: Doch die Tierchen in der Bildergalerie, die in Wohnung oder Haus krabbeln, sind keine Schädlinge und vollkommen harmlos.

Vor allem aus der Nähe sehen die meist winzigen ungewünschten Mitbewohner gruselig aus. Solange Insekten und Spinnen nicht in Scharen im Haus oder in der Wohnung auftreten, muss man sich in der Regel um seine Gesundheit keine Sorgen machen – daher gelten sie auch nicht als Schädlinge, sondern als Lästlinge. Es ist noch nicht nötig, den Kammerjäger zu rufen. Oft hilft es schon, die Tiere mit einem Blatt Papier und einem Glas einzufangen und an die frische Luft zu befördern.

Erst wenn die Tiere Überhand nehmen und auch in Futternöte kommen, tun sie sich manchmal an Vorräten oder Mobiliar gütlich. Trotzdem sollte man ihnen auch vorher schon Beachtung schenken, denn sie können ein Hinweis auf ein ungesundes Raumklima sein, beispielsweise liegt vielleicht ein Schimmelbefall vor, wenn Kellerasseln & Co. bei hoher Luftfeuchtigkeit beste Lebensbedingungen vorfinden.

