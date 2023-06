Die zehn schönsten Wildblumen-Sorten für den Garten

Von Kornblume bis Wilde Möhre

1 von 10 Klatschmohn setzt im Garten hübsche Akzente. Er mag einen vollsonnigen Standort. © M. Henning/Imago 2 von 10 Bienen, Wespen, Fliegen und andere Insekten lieben die Wilde Möhre. © Vaivirga/Imago 3 von 10 Esparsetten gelten als Bodenverbesserer. Als Standort eignet sich ein sonniger Standort mit eher nährstoffarmem Boden. © Oskanov/Imago 4 von 10 Lichtnelken bestechen durch ihre filigrane Blüte, die einen starken Duft von sich geben. © Mykolaj/Imago 5 von 10 Die Blüten der Flockenblume erinnern an die der Distel, die ebenfalls zur selben Pflanzengattung gehören. © Volker Rauch/Imago 6 von 10 Schlüsselblumen werden auch Primeln genannt und wachsen in sonniger bis halbschattiger Lage. © Imago 7 von 10 Die glockenförmigen Blüten sind charakteristisch für Glockenblumen. © Imago 8 von 10 Malven gelten als besonders insektenfreundlich. © Olga Volodina/Imago 9 von 10 Kornblumen stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und benötigen einen sonnigen Standort. © Rolf Mueller/Imago

Ob als Insektenmagnet oder einfach, um eine angenehme Stimmung zu schaffen: Wildblumen im Garten sind beliebter denn je.

Das Schöne an einem Spaziergang im Wald oder entlang an Wiesen sind neben der frischen Luft und der Bewegung mit Sicherheit die optischen Eindrücke. Von Mai bis September verwandeln sich dann Felder, Wegesränder und Lichtungen in prächtige Blumenparadiese.

Kornblume, Klatschmohn oder Johanniskraut: Die meisten Wildblumen lassen sich dabei auch problemlos im eigenen Garten anbauen. Im Handel gibt es Saatgutmischungen, die Sie sogar in Kübeln oder Balkonkästen ausbringen können. Wichtig ist, dass es sich um heimische Sorten handelt, da diese mit dem hiesigen Klima zurechtkommen.

