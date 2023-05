Bloß nicht ausmisten: Drei Dinge im Haushalt, die Sie besser behalten

Tipps

Oft wird empfohlen, sich von Gegenständen zu trennen – etwa, man sie man doppelt daheim liegen hat oder sie nur selten braucht. Aber das ist nicht immer sinnvoll.

Daheim Ordnung schaffen, schön und gut. Dazu gehört es auch, die nicht mehr getragenen Klamotten endlich aus dem Kleiderschrank zu verbannen oder etwa im Bad oder in der Küche in regelmäßigen Abständen kaum gebrauchte Gegenstände auszumisten. Ein paar auf den ersten Blick vielleicht überflüssig gewordene Dinge sollten Sie in Ihrem Haushalt allerdings besser behalten, wie auch die Zeitschrift Brigitte.de rät.

Nicht ausmisten: Drei Dinge im Haushalt, die Sie besser behalten sollten

+ Von ihnen hat man nie genug: In entsprechenden Gläsern lassen sich Gewürze praktisch aufbewahren. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Drei typische Gegenstände, die Sie nicht wegwerfen sollten – auch, wenn Sie sie in mehrfacher Ausführung besitzen oder sie vermeintlich nicht mehr brauchen.

Einmachgläser : In Einmachgläsern können Sie einfach trockene Lebensmittel oder Gewürze aufbewahren. Reis, Mehl, oder getrockneter Basilikum – dank der Einmachgläser müssen Sie dafür keine neuen Aufbewahrungsdosen kaufen. Auch Haferflocken, Müsli, Sonnenblumenkerne oder Nüsse sind im Einmachglas gut aufbewahrt und das Ganze sieht in der Küche oder auf dem Frühstückstisch auch noch nett aus. Oder sie kredenzen in einem hübscheren Einmachglas selbstgemachtes Porridge oder Joghurt mit Früchten als Frühstück zum Mitnehmen für sich, die Kinder oder Ihren Besuch.

Hat man die eigenen vier Wände gestrichen, lohnt es sich, kleinere Farbmengen aufzubewahren. Denn ein Kratzer an der Wand kann mit dem passenden Farbton im Nachhinein leichter kaschiert werden, oder ein Dübelloch darunter verschwinden. Allerdings ist die Haltbarkeit benutzter Farben nicht unendlich, so der Hinweis der DIY Academy. „Ungeöffnete Farben halten in der Regel mindestens 24 Monate, meistens auch deutlich länger“, heißt es auf deren Homepage. „Hingegen können geöffnete Farben schon nach einem halben bis zirka einem Jahr nach dem ersten Gebrauch schlecht werden.“ Besonders wichtig für die Haltbarkeit der Farben sei, dass sie an einem kühlen, aber frostfreien Ort lagern. „Nicht isolierte Keller, Garagen oder Schuppen eignen sich nicht für die Aufbewahrung.“ Werkzeuge: Sie haben Ihren Werkzeugkasten im Keller eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gebraucht? Erinnern Sie sich: Spätestens, wenn es um den Aufbau eines Möbelstücks geht oder im Haushalt eine Schraube locker ist, ist Werkzeug gefragt. Einen Satz Schraubenzieher, Schraubenschlüssel und Imbusschlüssel sollte man am besten immer griffbereit in der Schublade haben. Und auch, wenn sich im Lauf der Jahre so manches angesammelte Werkzeug vielleicht doppeln mag, heißt das noch nicht, dass es im Müll landen muss. Wer weiß, vielleicht steht ja bei Ihrem Nachbarn bald die nächste Reparatur daheim an und Sie können ihm das Werkzeug leihen. Das passende Werkzeug kann darüber hinaus entscheidend sein, um sich im Notfall versorgen zu können.

Auch sonst sollte man beim Ausmisten gut überlegen, was man wirklich wegschmeißt, oder was man vielleicht besser noch verleihen, verschenken oder aus zweiter Hand weiterverkaufen kann. Gerade in der Nachbarschaft finden sich oft dankbare Abnehmer. Gemeinnützige Organisationen sollte man zudem immer mitbedenken. So lassen sich viele gut erhaltene Möbel, Haushaltsgegenstände, Spielzeug oder auch Klamotten einfach spenden.

