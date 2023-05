Perfekt im Sommer

Holunderblüten ergeben nicht nur einen leckeren Sirup, sie lassen sich auch mit etwas Geduld in einen wohl mundenden Wein verarbeiten.

Wein muss nicht zwingend aus Trauben hergestellt werden, was Apfelwein oder Kirschwein beweisen. Doch Holunderblütenwein? Dass aus Holler nicht nur der typische Sirup für Hugo und Co. gewonnen werden kann, wissen die wenigsten.

Wein aus Holunderblüten: Mit Hefekulturen möglich

Aus Holunderblüten lässt sich neben Sirup auch Wein herstellen.

Ob als Gastgeschenk oder für den eigenen Genuss an einem schönen Sommerabend – Holunderblütenwein ist eine fruchtige Abwechslung zu herkömmlichen Wein und mit einem halbtrockenen Weißwein zu vergleichen. Praktisch: Den Zuckergehalt können Sie selbst bestimmen. Ein selbstgemachter Wein kann es ganz schön in sich haben, denn je nach Reife der Früchte oder Blüten, der Hefeart der Hefen und der Gärtemperatur kann ein fertiger Wein auf satte 18 % Alkohol kommen, etwa so viel wie in einem guten Amarone-Wein steckt.

Wie Kochbar erklärt, kann man aus Holunderblüten mit ein wenig Knowhow Wein herstellen. Gewinnt man ihn aus den Blüten, wird dieser hell, während Holunderwein aus ebensolchen Beeren dunkel ist und einen herberen, intensiveren Geschmack hat. So geht die Zubereitung von ca. zwei 0,75 Liter-Flaschen des selbstgemachten Weines:

Als Erstes ist es wichtig, die Blüten auszuschütteln, um so kleine Tiere zu entfernen. Abbrausen hilft ebenfalls. Die Stiele entfernen.

Dann 500 Gramm Zucker in 1,7 Liter warmem Wasser auflösen, lauwarm abkühlen lassen und die Zuckerlösung zusammen mit den Blüten, zehn Gramm Zitronensäure und einer Hefenährsalz-Tablette in einen Gärballon füllen und mit dem Gäraufsatz verschließen.

Innerhalb von zwei bis vier Tagen setzt die Gärung ein und der Behälter sollte einmal pro Tag geschüttelt werden. Wenn nach etwa drei bis vier Wochen beim Schütteln keine Luft mehr entweicht und der Wein nicht mehr blubbert, ist die Gärung beendet.

Nun kann man den goldgelben Wein umfüllen und durch ein Leintuch sieben bzw. ausdrücken. Für weitere vier bis fünf Tage kommt er für die Selbstklärung in den gereinigten Gärballon samt Gäraufsatz. Dann steht das Schwefeln an, welches mit Kaliumdisulfit erfolgt. So stirbt die Hefe ab und der Wein ist bereit zum Abziehen und zum Abfüllen in Glasflaschen.

Eine gewisse Trübung wird bei dem Naturprodukt selbst nach der Klärung erhalten bleiben. Nicht nur pur kann man den Holunderblütenwein trinken, er schmeckt auch mit Prosecco oder Sekt aufgegossen und ist mehrere Jahre haltbar.

