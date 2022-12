Belibtes Gewächs

Auch wenn der Weihnachtsstern es als tropisches Gewächs warm mag – Heizungsluft ist Gift für die hübsche Pflanze.

Ob klassisch in Rot, aber auch in Weiß, Beige, oder Hellorange – Weihnachtssterne (lat. Euphorbia pulcherrima) verschönern in der Adventszeit Wohnzimmer und andere Bereiche im Haus. Doch auf die Heizung sollten Sie das empfindliche Gewächs nicht stellen.

Weihnachtsstern pflegen: Bloß nicht auf die Heizung stellen

+ Auf Heizungsluft reagieren Weihnachtssterne mit herabhängenden Blättern. © H. Reinhard/Imago

Nicht nur Staunässe und kalte Zugluft schaden dem hübschen Wolfsmilchgewächs. Gerade wer es in den Wintermonaten warm in den eigenen vier Wänden haben möchte, der sollte Euphorbia auf keinen Fall auf die Fensterbank stellen, wenn die Heizung darunter auf Hochtouren läuft. Denn Heizungsluft führt bei der Pflanze zu herabhängenden Blättern. Folgende Standorte kommen stattdessen infrage:

In der Küche, da es dort meist etwas kühler ist als im Rest der Wohnung. Achtung: Temperaturen unter 18 Grad bekommen dem Gewächs aber ebenfalls nicht.

Im Wohnzimmer, mit genügend Entfernung zu vorhandenen Heizkörpern. Wer Fußbodenheizung hat, der hat es einfacher. Diese Art von Heizung ist für den Weihnachtsstern angenehmer, da die Wärme besser im Raum verteilt wird.

Auf einer Fensterbank, wenn die Heizung darunter auf maximal Stufe zwei bis drei steht. Auch direkte Sonneneinstrahlung mag Euphorbia pulcherrima nicht.

Damit der Weihnachtsstern, auch Poinsettie genannt, es vom Gartencenter oder Blumengeschäft bis zu Ihnen nach Hause überlebt, sollten Sie ihn bei tiefen Temperaturen gut in Papier einpacken.

Rubriklistenbild: © H. Reinhard/Imago