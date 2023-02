Hausmittel gegen Kalkablagerungen – fünf Tipps für ein hygienisch reines WC

Putzen ohne Chemie

Um bestimmte Dinge in der Wohnung richtig sauber zu bekommen, ist nicht immer der teure Spezialreiniger nötig. Hausmittel entfalten oft überraschende Effekte – auch in der Toilette.

Zugegeben, ein tolles Erlebnis wird das Toilette-putzen wohl auch Hausmitteln nie werden. Aber immerhin ein vergleichsweise günstiges, sind doch Spezialreiniger meistens kostspieliger als Essig, Natron und andere Hausmittel. Die häufigste Ursache für dreckige WCs sind Urinstein und Kalkablagerungen. Urinstein entsteht durch die Mischung von Kalk im Wasser und Harnstoffen. Deshalb sollte regelmäßig – auch an schwer zugänglichen Stellen – geputzt werden.

Toilette reinigen: Hausmittel Essig gegen Kalkablagerungen

Um die gefürchteten Ränder in der Toilettenschüssel zu entfernen, können Sie getrost statt zur Chemiekeule zum Haushaltsheld Essig greifen. Seine Säure bekämpft die Ablagerungen zuverlässig. Bei starken Verschmutzungen wählen Sie am besten Essig-Essenz, ihr Säuregehalt ist gut 20 Prozent höher als gewöhnlicher Essig. Tipp: Bei Rändern, die sich etwas über dem Wasserstand befinden, können Sie auch etwas Toilettenpapier in einer Essig-Wasser-Mischung tränken uns es auf den Rand legen. Einfach ein bis zwei Stunden oder über Nacht einwirken lassen und nachschrubben. Übrigens: Dieser Tipp macht Ihr Klo lupenrein, und so entkalken Sie Ihren Spülkasten.

Zitronensäure gegen Urinstein im WC

Für Zitronen, oder besser gesagt: die Zitronensäure, gilt Ähnliches wie beim Essig. Die Säure wirkt Wunder gegen die Kalkablagerungen. Vorteil hier: Diese Variante riecht wesentlich besser, weniger stechend. Wer reine Zitronensäure benutzt, gibt Wasser in den Eimer und dann etwa zwei bis drei Esslöffel Zitronensäure pro Liter dazu. Achtung: Diese Dinge haben in der Toilette nichts zu suchen.

Ein Schluck für Sie, einen fürs Klo – Reinigung mit Cola

Cola schmeckt den meisten Menschen. Aber wussten Sie, dass sich Getränk erstaunlicherweise auch im Haushalt gut einsetzen lässt? So auch zur Reinigung der Toilette. Schütten Sie einfache einen Liter Cola in die Toilette und lassen Sie alles bestenfalls über Nacht einwirken. Die im Getränk enthaltene Phosphorsäure löst Kalk und Urinstein und am nächsten Morgen reicht ein schnelles Schrubben mit der Klobürste.

Die Haushalts-Klassiker: Backpulver und Natron

Natron und sein Cousin Backpulver sind beim Putzen mit Hausmittel keinesfalls zu vernachlässigen, lösen Sie doch auch schwere Verschmutzungen. Am besten funktioniert das in Verbindung mit Säure, wie zum Beispiel von Essig. Aber auch alleine können sie einiges bewirken: Streuen Sie dazu das Pulver einfach auf die betroffenen Stellen und lassen Sie alles einwirken. Auch hier gilt: Sind die Ablagerungen blöd zu erreichen, gibt man das Pulver auf ein feuchtes Tuch und „klebt“ so alles auf die Ablagerung.

Überraschung aus dem Badezimmerschrank: Gebissreiniger als Geheimtipp

Wer daheim Gebissreiniger liegen hat, kann auch davon ein oder zwei einfach mal über Nacht ins Wasser werfen. Deren Inhaltsstoffen lösen Verschmutzungen ebenfalls ganz ordentlich und vereinfachen das Säubern von schwer zugänglichen Stellen, etwa dem Toilettenknie.

