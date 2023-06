Wasserhahn tropft? Wie Sie undichte Armaturen schnell selbst reparieren

Zwei Gründe stecken meist dahinter

Wenn der Wasserhahn tropft, muss nicht gleich ein Handwerker gerufen werden. Oft lässt sich das Problem mit ein paar Handgriffen schnell selbst lösen.

Ein tropfender Wasserhahn nervt nicht nur gewaltig, sondern geht dank des entstandenen Wasserverlusts mit der Zeit auch ins Geld. Handwerker sind jedoch häufig ausgebucht und zudem oft nicht günstig. Die gute Nachricht: Oft reichen schon ein paar einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen, um den tropfenden Wasserhahn wieder zu reparieren. Dazu muss jedoch zunächst die Ursache für die undichte Armatur geklärt werden.

+ Wenn der Wasserhahn tropft, liegt es meist an Kalk oder einer alten Dichtung. © Panthermedia/Imago

Tropfender Wasserhahn: Oft ist Kalk die Ursache

Wenn der Wasserhahn trotz abgedrehter Wasserzufuhr tropft, steckt oft ein verkalktes Sieb, auch Perlator oder Luftsprudler genannt, dahinter. Um den Kalk zu entfernen, schrauben Sie den Perlator an der Auslassöffnung des Hahns ab. Legen Sie den Perlator dann in ein Bad mit einer Essiglösung. Der Essig löst den Kalk und das Metall glänzt danach wieder wie neu. Die Gummidichtungen, die sich im Perlator befindet, sollten Sie zuvor jedoch unbedingt abnehmen, damit das Material durch den Essig nicht porös wird. Danach schrauben Sie den Luftsprudler samt Gummidichtung wieder an. Das Sieb lässt sich nicht mehr vom Wasserhahn abschrauben? Dann hilft ein Trick mit einem Ballon, um Verkalkungen zu lösen.

Nachtropfen weist auf poröse Dichtung hin

Ist die Armatur in Bad oder Küche bereits älter, sind die Dichtungen oft schon porös und dichten nicht mehr komplett ab. Während bei modernen Mischbatterien ein Austausch der Dichtungen nicht mehr so einfach möglich ist, lassen sich bei einfachen Armaturen die kaputten Dichtungen noch von Heimwerkern selbst austauschen. Und so geht‘s:

Drehen Sie zuerst das Wasser an den beiden Eckventilen unter dem Waschbecken beziehungsweise der Spüle ab. Öffnen Sie den Hahn, um zu prüfen, ob noch Wasser fließt. Kleine Restmengen, die noch aus der Leitung kommen, sind normal. Lösen Sie dann die Abdeckkappe mithilfe einer Rohrzange und eines Tuchs, das Kratzer durch die Zange verhindern soll. Nun sehen sie das Absperrventil, das sich mit einem Schraubenzieher abdrehen lässt. Darunter befindet sich eine Dichtung, die mit einer Mutter gesichert ist. Entfernen Sie die Mutter und tauschen Sie die Dichtung aus. Danach werden die abgeschraubten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge befestigt. Zum Schluss die Eckventile aufschrauben. Nun sollte der Wasserhahn wieder dicht sein.

Ist die Reparatur schwieriger und geht über Ihre handwerklichen Fähigkeiten hinaus, sollten Sie den Vermieter zu Rate ziehen, bevor Sie einen Klempner rufen. Dieser übernimmt häufig die Kosten an Armaturen, besonders wenn der Verschleiß altersbedingt ist. Übrigens, wer in seiner Wohnung bohrt und hämmert, muss sich an bestimmte Zeiten halten, um keinen Ärger zu riskieren.

