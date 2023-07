Drei Methoden, mit denen Sie vom Balkon tropfendes Wasser vermeiden

Gieß-Belästigung

Wenn Wasser von Ihrem Balkon nach unten tropft, kann der Nachbar Sie verklagen. Zum Glück gibt es Blumenkästen und Gießmethoden, die genau das verhindern.

Wer in einer Wohnung mit Balkon lebt, kann im Sommer schonmal mit den Nachbarn aneinander rumpeln. Nicht nur die Geruchsentwicklung beim Grillen oder Lärmbelästigung – auch das tägliche Gießen führt oftmals zu Klagen. Wer es beim Bewässern von Blumen, Kräutern & Co. zu gut meint, beschert dem Balkon oder der Terrasse darunter ebenfalls schnell eine feuchte Überraschung. Mit ein paar einfachen Tricks lässt es sich vermeiden, dass der überlaufende Balkonkasten nach unten tropft.

Die Balkonausstattung und die richtige Gieß-Technik verhindern das Tropfen

Beim Gießen des Balkons kann einiges danebengehen – sollte es aber nicht, sonst kann der Nachbar klagen.

Auch beim Blumengießen auf dem Balkon gilt für Mieter und Wohnungseigentümer das Gebot der Rücksichtnahme. Wenn dabei etwas danebengeht, wässert man im harmlosen Fall die Pflanzen im unterliegenden Blumenkasten unerwünschter Weise gleich mit. Aber wenn die Nachbarn gerade ein Stück Kuchen essen oder sich sonnen und es plätschert von oben, könnte bald darauf ein Unterlassungsanspruch ins Haus flattern.

In einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bietet Reiner Höpken vom Bundesverband der Einzelhandelsgärtner (BVE) Lösungen an: „Wenn nichts runtertropfen soll, rate ich zu Wasserspeicherkästen“. In diesem Fall versorgen sich die Pflanzen über die Wurzeln eigenständig von einem integrierten Tank mit Wasser – da es die meisten Blumen nicht mögen, wenn sie von oben gegossen werden, schlägt man damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Mithilfe eines Wasserstandanzeigers sieht man leicht, wann man wieder Wasser hinzufügen muss.

Außerdem empfiehlt der Gärtner gegenüber der dpa eine bestimmte Gieß-Methode: Da ganz trockene Erde Wasser in großen Mengen nur schlecht aufnimmt, rauscht ein größerer Teil davon an den Rändern nach unten direkt in die Abflusslöcher und auf den eigenen oder des Untermieters Balkon. Daher sollte man dosiert bewässern, indem man zunächst nur mit einer kleinen Menge Wasser gießt, „dann eine Viertel- bis eine halbe Stunde warten und ein zweites Mal gießen, eventuell noch ein drittes Mal“, so Höpken.

Die schnellste Lösung: Das Wasser auffangen

In manchen Fällen ist es den Mietern gar nicht erlaubt, Blumenkästen oder -töpfe außen am Balkon anzubringen. Selbst wenn doch, empfiehlt sich in Sachen Gießen die Innenanbringung. Wenn die Gefäße überlaufen, tröpfelt das Wasser in der Regel nur auf den eigenen Balkon. Es sei denn, der hat Lücken in der Bauweise – hier kann man immer noch große Untersetzer oder leere Übertöpfe unter den Abflusslöchern platzieren, die überflüssiges Wasser auffangen.

Rubriklistenbild: © Westend61/Imago