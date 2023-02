Loch im Waschbecken stinkt? Mit Rasierschaum wird der Überlauf wieder blitzblank

Nur schwer erreichbar

Das kleine Loch im Waschbecken wird beim Putzen gerne übersehen. Wie soll man es überhaupt reinigen? Rasierschaum kann das Problem lösen.

Im Badezimmer fühlen wir uns erst so richtig wohl, wenn es blitzt und blinkt. Besonders das Waschbecken bedarf häufig einer Reinigung, um es von Zahnpasta-Resten, Kalk und anderen Schmutz zu befreien. Dabei übersieht man jedoch meistens das kleine Loch unter dem Wasserhahn – auch Überlauf genannt.

Warum gibt es ein Loch im Waschbecken?

Der Überlauf hat seinen Namen nicht ohne Grund: Läuft das Waschbecken zu voll, etwa weil man vergisst, den Wasserhahn zuzudrehen, kann das Wasser über das kleine Loch ablaufen. So wird eine Überschwemmung im Bad verhindert.

+ Waschbecken und Armaturen sollten regelmäßig gereinigt werden – auch der Überlauf. © Rüdiger Rebmann/Imago

Nicht nur das Waschbecken, sondern auch der Überlauf sollte beim Badputz regelmäßig gereinigt werden. In dem Hohlraum können sich sonst Verschmutzungen ablagern oder gar Schimmel entstehen, die für schlechte Gerüche sorgen. Leider ist der Waschbecken-Überlauf nur schwer zugänglich, was eine Reinigung tatsächlich erschwert. Unmöglich ist es jedoch nicht.

Waschbecken-Überlauf reinigen – so geht‘s mit Rasierschaum

Um das Loch im Waschbecken zu reinigen, können Sie erst einmal versuchen, den Überlauf mit einem Tuch und etwas Allzweckreiniger auszuwischen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Sitzt der Schmutz tiefer oder hält sich besonders hartnäckig, behelfen Sie sich am besten mit einem einfachen, aber genialen Hausmittel: Rasierschaum. Sprühen Sie eine größere Menge Rasiercreme in den Überlauf und lassen Sie das Ganze für einige Minuten einwirken. Der Rasierschaum bleibt gut an den Innenwänden haften und kann so optimal den Schmutz lösen. Danach mit Wasser, etwa aus einer kleinen Gießkanne, nachspülen. So werden Seifenreste, Hautschuppen und anderer Dreck entfernt, ohne mit einer Bürste schrubben zu müssen. Alternativ eignet sich auch anderer Reinigungsschaum fürs Badezimmer.

Ihr Abfluss im Waschbecken gluckert seltsam? Das ist kein gutes Zeichen, denn das Rohr droht zu verstopfen.

Rubriklistenbild: © Rüdiger Rebmann/Imago