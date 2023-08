Kann ich Wäsche bei Regen auf dem Balkon trocknen?

Überdacht und vor Regen geschützt

Viele hängen ihre gewaschene Wäsche auf dem überdachten Balkon auf, um Schimmelbildung in der Wohnung zu vermeiden. Doch wird die Wäsche auch bei Regen trocken?

Wäsche im Freien zu trocknen ist die beste Art, um Energie zu sparen und seine Wohnung vor Schimmelbildung zu schützen. Doch wie sieht es aus, wenn das Wetter nicht mitspielt und es tagelang regnet? Sicher wird niemand seine Wäsche in den Regen hängen. Doch selbst bei überdachten Balkonen herrscht bei Regenwetter eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wird die Wäsche dann überhaupt trocken?

+ Der Wäscheständer steht bei vielen auf dem überdachten Balkon. Aber wird die Wäsche dort auch bei Regen trocken? © Michael Gstettenbauer/Imago

Wäsche bei Regen auf dem Balkon trocknen – macht das Sinn?

Jein. Regnerisches Wetter bringt eine erhöhte Luftfeuchtigkeit mit sich, wodurch das Wasser in den nassen Textilien deutlich langsamer verdunstet. Ihre Wäsche braucht dann viel länger, um trocken zu werden. Da macht es auch keinen großen Unterschied, ob Wind geht: Die Wäsche wird möglicherweise nicht vollständig trocken. Dann besteht zudem die Gefahr, dass sie muffig riecht.

Regenwetter ist also nicht ideal, um den Wäscheständer nach draußen zu stellen, auch wenn der Balkon überdacht ist. Anders bei Frost: Bei eisigen Temperaturen trocknet nasse Kleidung sogar sehr schnell, weshalb der Wäscheständer auch im Winter auf den Balkon darf.

Wetterbedingungen Trockenzeit Sonne, leichter Wind – 15 bis 20 Grad 4 bis 8 Stunden Starke Sonneneinstrahlung, trockene Luft – 25 Grad und mehr 2 Stunden Keine Sonne – unter 15 Grad Bis zu 3 Tage Trockene Luft – unter 0 Grad 1 bis 2 Tage

Quelle: Lidl.de

Wann es besser ist, die Wäsche drinnen zu trocknen

Idealerweise sollte die Luftfeuchtigkeit während des Wäschetrocknens zwischen 40 und 60 Prozent betragen. Liegt sie darüber, ist es sinnvoller, den Wäscheständer zum Trocknen nach drinnen zu holen. Achten Sie dann jedoch darauf, die Wäsche in einem möglichst großen, trockenen Raum aufzuhängen, den sie regelmäßig lüften. Um Schimmelbildung an den Wänden zu vermeiden ist es zudem sinnvoll, die Luftfeuchtigkeit mithilfe eines Hygrometers im Blick zu behalten. Manche Räume in der Wohnung sollten Sie zum Wäschetrocknen allerdings ganz meiden. Oder Sie stecken die Wäsche gleich in den Wäschetrockner.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Michael Gstettenbauer/Imago