Vollmond im August ist gleichzeitig letzter Supermond im Jahr 2022

Der Vollmond am 12. August 2022 wird noch mal ein Supermond, der der Erde besonders nah kommt. Den nächsten Supermond gibt’s erst wieder im Jahr 2023.

Auch wenn die Mondphasen früher, vor digitalen Uhren und omnipräsenter Zeitangabe, eine ganz andere Bedeutung hatten und zusammen mit der Sonne den Tagesablauf und Alltagsgeschehen vorgaben, so gibt es immer noch Argumente dafür, nach den Mondphasen zu leben.

Vollmond im August: Der Getreidemond ist der letzte Supermond des Jahres

+ Am 12. August 2022 ist wieder Vollmond. © Arnulf Hettrich/Imago

Da in der Zeit um den August die Getreideernte eingebracht wird, bezeichnet man den Mond als Getreide- oder Erntemond, wie er im Altdeutschen heißt. Manche Dialekte nennen ihn auch Ernting. Ureinwohner Amerikas gaben dem Vollmond im August auch den Beinamen „Störmond“, da im August besonders oft die großen, sowohl im Salz- als auch im Süßwasser lebenden Knochenfische am Angelhaken zappelten.

Wer die Bauernregeln im August befolgt, der weiß, dass das Wetter um Maria Himmelfahrt Aufschluss über den Herbst geben kann.

Erst am 13. Juli konnten Hobby-Astronomen den größten Supermond des Jahres 2022 bestaunen. Doch auch der Vollmond am Freitag, 12. August, um 3:36 Uhr, gilt mit seiner Entfernung von 361.411 Kilometer wieder als Supermond. Man spricht von einem Supermond, wenn der Mond in Gegenposition zur Sonne steht, sodass die zugewandte Mondseite voll ausgeleuchtet wird. Durchschnittlich liegt die Entfernung zur Erde bei etwa 384.400 Kilometer. Dieses Jahr ist damit besonders ereignisreich, denn es gab laut Mondkalender es vier Supermonde: von Mai bis August erstrahlten alles besonders große Vollmonde am Nachthimmel.

Der darauf folgende Vollmond am 10. September wird bereits 369.132 Kilometer weit weg sein und der nächste Supermond wird erst wieder im August 2023 zu sehen sein.

