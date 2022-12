Vogelfutterkugeln für den Garten: Experten erklären, wie Sie einfach selbst welche basteln

Heimische Singvögel im Winter

Wer heimische Singvögel bei der Futtersuche im Winter unterstützen will, kann Futterkugeln oder -glocken selbst basteln und daheim im Garten platzieren.

In schneereichen Wintern ist es Experten zufolge sinnvoll, Futterstellen für Vögel einzurichten. Wer einen Garten hat und heimische Singvögel bei der Futtersuche unterstützen will, kann Vogelfutterkugeln selber machen. Sogenannte Futterkugeln und Futterglocken für Vögel sind schnell selbst gebastelt.

Im Winter frieren zudem auch die Singvögel im Garten, vor allem bei Frost. Um ihnen die Kälte erträglicher zu machen, sollten Sie unbedingt auch jetzt noch Nistkästen aufhängen.