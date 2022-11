Bitte keine Vogelabwehrpaste kaufen, sie tötet bedrohte Arten

Bloß nicht

+ © Future Image/Imago Nicht jeder mag brütende Tauben im Balkonkasten. Vogelschutzpasten sind aber keine Lösung. © Future Image/Imago

Vogel- oder Taubenabwehrpaste soll verhindern, dass Vögel auf dem Balkon landen. Dies ist jedoch eine grausame Methode, bei der die Tiere leiden.

Amsel, Meisen und andere Singvögel sieht man gern auf seinem Balkon, aber bei Tauben oder Krähen endet die Sympathie von den meisten Menschen. Es gibt mehrere Methoden, unerwünschte Tiere vom Balkon fernzuhalten. Vogelpaste sollte man dabei aber unbedingt vermeiden, da die Vögel, darunter auch geschützte Arten, dadurch qualvoll verenden.

Welche Folgen der Einsatz von Vogelabwehrpaste hat und wie man stattdessen Tauben & Co. vertreiben kann, weiß 24garten.de.

Sie nennt sich im Handel Taubenabwehrpaste oder Vogelabwehrkleber – so oder so verbirgt sich hinter diesem Namen eine silikonähnliche Paste, die verhindern soll, dass Vögel auf Dachrinnen, dem Balkongeländer oder der Terrasse landen oder rasten. Auch wenn die Paste erhältlich ist und in der Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt wird, verstößt sie in der Verwendung gegen Tier- und Artenschutz.