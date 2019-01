Einfach sauber zaubern

Eklige Toiletten benutzt niemand gerne. Eine Frau versuchte alles und fand die Lösung, wie Sie ihre Toilette in nur zehn Minuten ganz einfach sauber bekommen.

Die Toilette putzt niemand wirklich gerne, auch nicht mit Handschuhen. Keime, Kalk und Urinstein laden nicht gerade dazu ein, mit seinen Händen an und erst Recht nicht in der Toilette zu putzen. Handelt es sich dabei auch noch um richtig verdreckte Toiletten mit fiesen Ablagerungen wie Rostflecken, kann man schon mal verzweifeln. So erging es laut dem britischen Newsportal Daily Mail zumindest einer Frau in Australien, bis sie zwei einfache Putzutensilien miteinander kombinierte.

Eklige Toilette sauber putzen: Nicht jeder Trick funktioniert

Die Toilette kann schon zu einer Putzherausforderung werden. Spätestens wenn Dreck wie braune Ablagerungen das stille Örtchen unansehnlich machen und normale Putzmittel nicht helfen, werden die Putztricks von Hausfrauen und Internet-Usern ausprobiert.

Drei Monate lang versuchte eine Australierin, damit ihre verrostete Toilette wieder sauber zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Auf Facebook schrieb sie dazu: "Ich habe Cola versucht (nichts passiert), ich habe Zitronensäure versucht (nichts passierte), ich habe Scalex versucht und es änderte zwar etwas, aber es half nicht viel."

Dieser Trick schafft bei ekligen Toiletten Abhilfe

Nichts half wirklich gegen ihre widerliche Toilette. Nichts, bis sie auf die Idee kam, zwei Dinge miteinander zu kombinieren: "Dann habe ich gestern eine starke Mischung aus Scalex und Stahlwolle versucht." und es funktionierte! In weniger als zehn Minuten war - nach starkem Schrubben - die Toilette wieder sauber, wie die Vergleichsbilder zeigen.

Es brauchte nach so vielen Versuchen also nur zwei einfache Putzutensilien und etwas Kraft, um den hartnäckigen Dreck endlich loszuwerden. Bei Scalex handelt es sich um einen Reiniger für Geschirrspüler, Waschmaschinen und Sanitäranlagen, der Rost, Fett, Kalk und andere Ablagerungen löst.

Schwarze Ablagerungen in der Toilette: Woher kommen sie und sind sie eigentlich schädlich?

Von eklig zu sauber: Trick zum Toiletteputzen hat einen Haken

Das nur rund 11 Dollar teure Scalex klingt nach einem Wundermittel. So schrieb jemand: "Meine ist 25 Jahre alt und es wird immer schwerer sie zu reinigen. Aber ich liebe Scalex, es ist ein bisschen wie Magie." Auch andere bestätigten die säubernde Wirkung des Mittels oder gaben weitere hilfreiche Mittel wie Salzsäure an.

Es finden sich aber auch kritischere Stimmen zu ihrer Putzentdeckung. So soll Scalex nicht zu häufig verwendet werden, da es nicht gut für die Umwelt sei. So gelangt immerhin Kalzium in die Toiletten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bei dieser Methode die Glasur der Toilettenschüssel abgerieben wird, wodurch es im Endeffekt wieder schneller zu Dreck und Ablagerungen komme und es so die Reinigung erschwere.

