Vergilbte Gardinen waschen: Mit Backpulver strahlen sie wieder wunderbar weiß

Weiße Gardinen verfärben sich mit der Zeit gelblich oder erhalten einen leichten Grauschleier. Zwei Hausmittel lassen sie wieder wie neu aussehen.

Wenn vergilbte Wäsche wie Hemden, T-Shirts oder Bettwäsche einfach nicht mehr weiß wird, greifen viele zu chemischen Reinigern aus der Drogerie. Tatsächlich lassen sich Vergilbungen oder ein Grauschleier auch mit altbewährten Hausmitteln behandeln – so auch bei Gardinen.

Weiße Gardinen vergilben mit der Zeit oder bilden einen Grauschleier. Mit Hausmitteln werden sie wieder blütenweiß.

1. Hausmittel: Vergilbte Gardinen mit Backpulver reinigen

Backpulver sorgt nicht nur für locker-luftiges Gebäck, sondern hat sich auch beim Waschen und Reinigen schon oft als Helfer bewährt. Vergilbte Gardinen erhalten durch Backpulver wieder ihr strahlendes Weiß zurück. Damit das gelingt, müssen Sie die Scheibengardinen, Stores & Co. zunächst abnehmen und einweichen:

Schütten Sie dafür fünf Päckchen Backpulver in eine halb gefüllte Badewanne. Wenn Sie ein anderes Gefäß zum Einweichen verwenden, reduzieren Sie die Backpulvermenge entsprechend. Alternativ lässt sich Backpulver auch durch Natron ersetzen (1:1).

Nach einigen Stunden Einweichzeit, werden die Gardinen in der Waschmaschine bei 30° C oder 40° C gewaschen (beachten Sie die Pflegehinweise). Verwenden Sie am besten Gardinenwaschmittel, aber reduzieren Sie die Menge um die Hälfte und geben nochmals zwei Päckchen Backpulver dazu. Nun sollten die Vorhänge wieder strahlend weiß sein.

2. Hausmittel gegen Grauschleier von Gardinen: Cola

Um Gardinen von Grauschleier zu befreien, soll Cola wahre Wunder bewirken. Die enthaltene Phosphorsäure löst Verschmutzungen. Einfach dem Waschmittel 150 ml Cola beigeben und anschließend den Waschgang starten. Auch Toiletten werden mit Cola wieder lupenrein.

Vergilbungen vorbeugen – was Sie tun können

Damit Gardinen gar nicht erst vergilben oder einen Grauschleier bilden, hilft nur regelmäßiges Waschen – zwei bis viermal im Jahr. Raucher sollten gar nicht erst in der Wohnung qualmen, sondern auf den Balkon oder die Terrasse ausweichen. Rückstände von Nikotin lassen sich nämlich nur sehr schwer entfernen. Sogar weiße Fensterrahmen können sich durch Nikotin gelblich verfärben – in diesem Fall werden härtere Maßnahmen fällig.

