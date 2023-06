Unterwäsche soll man nach einem Jahr entsorgen – reicht da nicht heißes Waschen?

Wäsche-Hygiene

Im Internet ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob man Unterhosen aus hygienischen Gründen nach wenigen Monaten entsorgen sollte. Stimmt das?

Unterhosen gehören zu den Kleidungsstücken, die wir täglich wechseln. Solange sie nicht ausgeleiert oder eingelaufen sind und dann unangenehm drücken, tragen wir die Unterwäsche oft jahrelang. Ist das hygienisch vertretbar?

Waschen soll Bakterien nicht vollständig entfernen laut Studie

+ Laut einer Experten-Empfehlung reicht es nicht, Unterhosen heiß zu waschen – sie sollen nach einem Jahr entsorgt werden. © imago/Westend61

Im Internet ist jedenfalls eine Diskussion darüber entbrannt, ob es reicht, Unterhosen heiß zu waschen oder routinemäßig nach wenigen Monaten wegzuwerfen. Letzteres empfiehlt eine TikTokerin namens Kitty Chemist, die mit wiederkehrenden Pilzinfektionen zu kämpfen hatte, was ihre Ärztin laut eigenen Angaben auch auf das Alter ihrer Spitzenunterwäsche zurückgeführt habe. Denn nicht alle Bakterien und Krankheitserreger ließen sich beim Waschen entfernen.

Die britische Intimhygiene-Expertin Dr. Shirin Lakhani unterstützt diese Aussage: „Es gibt einige Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass selbst das Waschen der Unterwäsche in der Waschmaschine diese nicht immer vollständig von Bakterien wie E.coli befreit“, wird sie von RTL.de in einem Bericht zitiert. Die Expertin rät deshalb dazu, Unterwäsche nach einem Jahr zu entsorgen.

Doch in diesem Punkt scheinen die Expertenmeinungen auseinanderzugehen. „Üblicherweise verursachen diese Bakterien keine gesundheitlichen Probleme“, sagte etwa Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW), im Gespräch mit dem Portal Utopia. „Und selbst wenn die Textilien nach dem Waschen und Spülen ‚keimfrei‘ wären, würden beim Herausnehmen aus der Waschmaschine durch das Anfassen mit den Händen wieder Bakterien auf die Textilien gelangen“, so der Grassl.

Laut Ärzten braucht es ohnehin eine gewisse Mindestmenge an Organismen, um Krankheiten auszulösen. Das besagt der sogenannte Inokulum-Effekt. Wenn ein paar dieser Keime nach dem Waschen also übrigbleiben, sollte dies kein Problem für die Gesundheit des Trägers darstellen.

So waschen Sie Unterwäsche richtig

Statt Unterwäsche routinemäßig nach einem Jahr wegzuwerfen, sollte man seine Unterhosen also lieber gut pflegen. Welche Waschtemperatur für Unterhosen die richtige ist, hängt von der Anzahl an Personen im Haushalt sowie dem Material ab. Bei normal verschmutzter Wäsche reichen aber meist niedrige Waschtemperaturen von 30 Grad aus. Feine Dessous sollten erst gar nicht in der Waschmaschine landen.

Bei Krankheiten wie dem Norovirus oder Pilzinfektionen empfiehlt das IKW jedoch, seine Wäsche bei mindestens 60 Grad in der Waschmaschine zu waschen und dabei ein Voll- oder Universalwaschpulver zu verwenden. Für empfindliche Materialen wie Wolle oder Seide, die keine hohen Waschtemperaturen vertragen, wird in dem Fall ein Hygienespüler empfohlen, um Pilze und Viren abzutöten.

