Unkraut auf dem Gehweg vor dem Haus – wer muss es entfernen?

Alltagsfragen

Unkraut wuchert in den Sommermonaten aus jeder Ritze im Gehweg. Doch wer ist dafür zuständig – die Kommune oder die Hausbesitzer?

Ob im Garten, zwischen Pflastersteinen oder in der Einfahrt: Unkraut wächst überall da, wo es annehmbare Lebensbedingungen findet. Dafür genügt selbst die kleinste Ritze im Beton. Unkräuter machen dabei natürlich nicht an der Grundstücksgrenze halt, sondern sprießen auch auf dem Gehweg vorm Haus. Doch wer ist dort eigentlich für die Pflege verantwortlich und muss das Unkraut aus den Fugen entfernen: Die Kommune – oder doch die Hauseigentümer?

Unkraut auf dem Gehweg muss meist von Eigentümern entfernt werden

+ Unkraut wie Löwenzahn sprießt auch auf dem Gehweg. Doch wer muss es entfernen? © Panthermedia/Imago

„Die Verkehrssicherungspflicht auf den Gehwegen vor privaten Grundstücken obliegt den Kommunen, die in der Regel ihre Pflicht per Satzung auf die Eigentümer übertragen haben. Darin enthalten ist meist auch die Pflicht, Unkraut zu entfernen“, erklärt Alexander Wiech von Haus und Grund gegenüber dem Portal myhomebook.de. Sicherheitshalber sollten Grundbesitzer also bei der Kommune nachfragen, wenn Löwenzahn & Co. sich vor dem Gartenzaun ausbreiten.

Wer Reinigungspflicht des Gehwegs ignoriert, muss mit Strafzahlung rechnen

Einfach wachsen lassen sollte man das Unkraut auf dem Bürgersteig seines Hauses lieber nicht. Wer der Reinigungspflicht des Gehsteigs nicht nachkommt, begeht eine Ordungswidrigkeit und muss laut Bußgeldkatalog je nach Bundesland mit Strafen von 500 bis 50.000 Euro rechnen. Im Rahmen der Reinigungspflicht müssen Eigentümer im Winter etwa auch Schneeräumen und Streuen, im Herbst das Laub fegen oder im Frühling Blütenblätter vom Bürgersteig entfernen, damit Passanten nicht ausrutschen und sich verletzen können.

Die Räum- und Streupflicht kann übrigens auch auf einen oder mehrere Mieter übertragen werden – näheres dazu muss im Mietvertrag oder einer separaten Vereinbahrung festgelegt werden.

Gartenarbeit im Sommer: Zehn Aufgaben, die jetzt anstehen Gießen ist im Sommer unabdinglich. Bei Kübelpflanzen sollten Sie jedoch Staunässe vermeiden. © Patrick Daxenbichler/Imago Kräuter wie Lavendel, Rosmarin, Waldmeister oder Schnittlauch lassen sich gut trocknen und sind so länger haltbar. © Imago Im Sommer muss man nicht zu kostbarem Trinkwasser greifen, um die Blumen zu gießen. In Regentonnen gesammeltes Wasser kann genauso gut verwendet werden. © Astrid08/Imago Wer der Tierwelt im Sommer helfen möchte, der stellt eine Vogeltränke im Garten auf. © Karin Jähne/Imago Himbeerstrauch Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren: Im Sommer ist Erntezeit für Beeren sowie Aprikosen und Kirschen. © Lianem/Imago Erdbeermarmelade Wer mit dem Naschen von Erdbeeren, Kirschen oder Himbeeren nicht mehr hinterherkommt, der sollte das Obst zu einer Marmelade verarbeiten. © Imago Unkraut Keine schöne Aufgabe, aber: Unkraut muss im Sommer regelmäßig aus dem Gartenbeet und dem Rasen entfernt werden. © Gamjai/Imago Hibiskus Sommersträucher wie der Hibiskus verwandeln den Garten dank üppiger Blütenpracht in eine Oase. Die Pflanze sollte schattig stehen. © Tara Malhotra/Imago Heckenschnitt Auch wenn ein größerer Schnitt der Hecke im Sommer untersagt ist, so sind Schönheitsschnitte sinnvoll. © Phillip Waterman/Imago Rasenmäher Von Juni bis Juli wächst der Rasen am kräftigsten und sollte einmal pro Woche gemäht werden. © Christoph Hardt/Imago

Unkraut auf dem Gehweg entfernen – so geht‘s

Bei der Entfernung des Unkrauts auf dem Gehweg sollten Sie jedoch ein paar Dinge beachten. So dürfen auf Gehwegen, wie generell auf allen versiegelten Flächen sowie im Garten, keine chemischen Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden. Dies kann mit hohen Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Auch die Verwendung von Essig und Salz zur Unkrautvernichtung ist keine gute Idee. Genauso schnell und wirksam entfernen Sie Unkraut jedoch auch mit umweltfreundlichen Methoden, wie einem Fugenkratzer.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago