Aber bitte ohne Torf – nachhaltige Alternativen für Blumenerde

Bessere Wahl

+ © Marius Schwarz/Imago Kokoserde ist auch als Anzuchterde eine gute Alternative zu torfhaltiger Blumenerde. © Marius Schwarz/Imago

Torf ist häufig noch Bestandteil von Blumenerden. Dabei gibt es viele Sorten von Torfersatz, die die Qualität des Bodens sogar wirkungsvoller verbessern.

Wenn der über Jahrtausende gewachsene Torf aus Mooren abgebaut wird, wird eine große Menge an klimaschädlichen Gasen wie Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) freigesetzt. Außerdem werden Lebensräume für nur dort lebende Tier- und Pflanzenarten zerstört, die sich nicht wiederherstellen lassen. Inzwischen gibt es immer mehr torfreduzierte und torffreie Blumenerden. Aber was taugen diese? Welche nachhaltigen Alternativen es zu Torf gibt, weiß 24garten.de.