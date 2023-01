Topinambur zubereiten: Auch roh kann man die Knolle essen

Gesundes Gemüse

Topinambur ist eine unterschätzte Knolle, die viele gesundheitliche Vorteile bietet. Man kann sie auch roh essen.

Topinambur kommt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika. Bei dem Gewächs, das zu den Korbblütlern zählt, handelt es sich um eine Sonnenblume. Die Wurzeln sind essbar und schmecken nach einer Mischung aus Artischocken, Kartoffeln und Maroni. Es lohnt sich, Topinambur roh zu essen.

24garten.de hat die Fakten.

Inulin und Oligofructose, die im Topinambur vorkommen, sind lösliche Ballaststoffe, die von Darmbakterien genutzt werden, also als Präbiotika wirken. Diese sind sowohl in rohem, als auch in gekochtem Topinambur enthalten.