Tomaten im August: Jetzt sollte man letzte Blüten abknipsen

Weniger ist mehr

Die Tomatenernte ist im vollen Gange. Trotzdem muss man die Pflanze weiterhin pflegen, damit sie den vollen Ertrag und gesunde Früchte bringen kann.

Die Tomatenpflanze hängt voll mit reifen und halbreifen Früchten, also ist alles in bester Ordnung? Eigentlich ja, aber wer sich jetzt noch gut um das Gemüse kümmert, der optimiert die Ernteergebnisse und schützt die Pflanze vor Krankheiten. Dazu zählt auch, sich noch bildende Blüten abzuknipsen, damit die Pflanze mehr Kraft in die Ausbildung der Früchte stecken kann.

Spätestens im Hochsommer sollten die Blüten der Tomate ausgebrochen werden, denn selbst wenn man sie am Strauch ließe, hätte die Tomatenpflanze nicht mehr genug Zeit, daraus vor dem Herbst noch Früchte zu bilden. Es ist also verschwendete Energie, zumal auch die Blütenbildung zusätzlich Wasser benötigt.