Teelichtofen selber bauen: einfache Anleitung für die Mini-Wärmequelle im Wohnzimmer

Die steigenden Energiepreise lassen viele Bürgerinnen und Bürger zu Spar-Experten werden. Ein im Netz kursierender Tipp: Der Teelichtofen als Wärmequelle.

Brennende Kerzen strahlen Wärme ab. Doch man müsste schon wirklich viele Kerzen in der Wohnung anzünden, um es kuschelig warm zu haben. So soll ein Teelicht im Schnitt nur eine Heizleistung von 40 Watt entwickeln. Ein Teelichtofen mit drei oder vier Kerzen schafft damit rund 160 Watt Heizleistung. Auch wenn er so nur einen kleinen Beitrag zur Erwärmung des Raums beitragen kann: Für mehr Gemütlichkeit sorgt ein Teelichtofen allemal.

Dank folgender Anleitung ist er auch noch schön anzusehen.

Teelichter machen sich nicht nur gut in der Adventsdeko: Auch als Wärmequelle können sie verwendet werden.

Teelichtofen bauen: So gehts

Folgende Materialien werden benötigt:

Teelichter

zwei Tontöpfe in unterschiedlichen Größen mit Pflanzloch

lange Bauschraube

4 Unterlegscheiben

1 Distanzmuffe

1 Flügelmutter

3 feuerfeste Pflanztopffüße

Schieferplatte als Unterlage

Jetzt geht es ans Zusammenbauen:

Legen Sie die Unterlegscheibe außen auf das Loch des größeren Topfes und stecken Sie die Schraube durch.

Dann wird die Schraube mit einer Unterlegscheibe und der Distanzmuffe fixiert.

Legen Sie dann eine weitere Unterlegscheibe auf die Distanzmuffe und stecken Sie den kleineren Topf innen hinein.

Alles noch mit der letzten Unterlegscheibe und der Flügelmutter fixieren.

Stellen Sie dann Teelichter in die Topfkonstruktion und setzen Sie diese auf die Pflanztopffüße, die Sie auf die Schieferplatte stellen.

Die Wärme der Flamme sammelt sich im inneren Topf und gibt sie langsam an den äußeren Topf ab. Selbst wenn die Kerzen nicht mehr brennen, bleibt der erwärmte Ton noch lange Zeit warm.

