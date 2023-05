Fahrrad fit für den Frühling bekommen: Wie Sie es mit Hausmitteln reinigen

Bereit für die nächste Tour

Der Frühling ist da und damit auch die Lust auf eine kleine Fahrradtour. Zuerst sollten Sie Ihr Bike aber einer Reinigung unterziehen.

Sobald die Temperaturen im Frühjahr steigen, die Sonne häufiger zum Vorschein kommt und die Blumen aus dem Boden sprießen, ist für viele Freizeitsportler auch der Zeitpunkt gekommen, wieder ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen: Denn was gibt es Schöneres, als sich die erwachende Natur bei einem bei einer kleinen Tour durch die Landschaft anzuschauen? Bevor es aber so richtig losgeht, sollte der Drahtesel erst einmal auf Vordermann gebracht werden.

Wieso überhaupt das Fahrrad reinigen?

Es ist wichtig, das Fahrrad gut in Schuss zu halten, damit Sie lange etwas davon haben: Dreck und mit der Zeit auch Rost sorgen nämlich dafür, dass die Seilzüge des Fahrrads schwerfälliger werden und somit die Schaltung und Bremsen beeinträchtigt werden. Wie oft es gereinigt werden sollte, hängt davon ab, wie Sie es nutzen: Ein Stadtrad muss nicht nach jeder Fahrt einer Wäsche unterzogen werden, doch ein Mountainbike, mit dem Sie über Feldwege oder durch Wälder geheizt sind, sollten Sie wiederum nicht zu lange schmutzig stehen lassen. Auch nach der Winterpause gilt es, das Fahrrad von Staub und Schmutz befreien.

+ Wenn das Fahrrad länger herumstand, sollten Sie es reinigen und auf seine Funktionen überprüfen. © Westend61/Imago

Fahrrad frühlingstauglich machen: Einfache Verschmutzungen entfernen

Zunächst sollten Sie sich einen geeigneten Platz suchen, um das Fahrrad zu reinigen. Am besten wählen Sie eine Garage, einen Garten oder eine Einfahrt – wer gar nichts davon zur Verfügung hat, kann es notfalls auch in der Badewanne putzen.

Nun beginnen Sie mit dem Fahrradrahmen: Wenn es Sie es vor dem Winter schon einmal gereinigt haben, reicht in der Regel ein feuchter Lappen, mit dem Sie über das Gestell, den Sattel und den Lenker fahren. Die Pedale kommen am Schluss, weil diese durch das Schuhwerk meistens am schmutzigsten sind. Bei dieser Gelegenheit werden Sie auch schnell merken, wenn Schrauben locker geworden sind und nachgezogen werden müssen.

Wie werde ich starke Verschmutzungen am Fahrrad los?

Sollte es sich aber um starke Verschmutzungen handeln oder kommen Sie gerade von einer Tour durch Schlamm zurück, braucht es manchmal ein bisschen mehr. Wenn der Matsch noch frisch ist, lässt er sich noch ganz gut mit einem Lappen entfernen, doch ist er bereits angetrocknet, holen Sie sich am besten noch etwas Spülmittel zu Hilfe. Feuchten Sie den Dreck etwas an und geben Sie anschließend Spülmittel in warmes Wasser, um damit noch einmal die Schmutzkruste zu bearbeiten. Nach einer kurzen Einwirkzeit können Sie eine Bürste nutzen, um den Dreck langsam abzuschaben. Eine alte Zahnbürste kann außerdem für schwer zugänglichere Ecken des Fahrrads genutzt werden. Zu guter Letzt waschen Sie das Fahrrad noch einmal mit klarem Wasser – zum Beispiel aus dem Gartenschlauch – ab.

Rost am Fahrrad mit Hausmitteln entfernen

Mit der Zeit treten immer häufiger Abnutzungserscheinungen am Fahrrad auf – oft in der Form von Rost. Diesen können Sie aber gut mit Hausmitteln entfernen. Nehmen Sie eine halbierte Zitrone und reiben Sie damit die rostigen Stellen an Ihrem Drahtesel ab, um sie wieder zum Glänzen zu bringen. Auch Cola und Alufolie wird nachgesagt, gut als Rostentferner zu wirken. Knüllen Sie dazu die Alufolie zu einem Ball zusammen und tunken Sie ihn in einen Becher voll Cola. Mit der Folie kratzen Sie anschließend vorsichtig den Rost von der Oberfläche ab.

Checkliste fürs Fahrrad: Was Sie zusätzlich vor der ersten Fahrt überprüfen sollten

Bevor es an die erste Fahrt geht, sollten Sie auch die Funktionsweise Ihres Fahrrades noch einmal überprüfen. Der ADAC empfiehlt folgende Maßnahmen:

Testen Sie, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.

Überprüfen Sie die Lichtanlage: Bei batteriebetriebenen Lampen sollte der Akku aufgeladen werden. Wenn ein Licht nicht funktioniert, muss entweder ein eingerosteter Kontakt gesäubert, ein gerissenes Kabel ersetzt oder das Leuchtmittel gewechselt werden.

Ölen Sie die Fahrradkette mit einem säurefreien Öl wie Nähmaschinen- oder Schmieröl ein.

Überprüfen Sie, ob noch genug Luft in den Fahrradreifen ist. Außerdem sollten Sie kontrollieren, wie abgefahren sie bisher sind – sowohl am Mantel als auch an den Reifenflanken – und sie je nach Bedarf austauschen.

Testen Sie, ob die Klingel noch funktioniert.

Kontrollieren Sie, ob die Schaltung problemlos und leicht schaltet.

Überprüfen Sie, ob Sattel und Lenker richtig eingestellt sind.

