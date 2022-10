Synthetik-Kissen richtig waschen: Wie und wann sollten die Kissen in der Waschmaschine landen?

Füllungen mit Polyester & Co.

Kissen mit synthetischer Füllung sind nicht nur günstig, sondern auch unkompliziert zu reinigen. Bei der Waschtemperatur gibt es jedoch einiges zu beachten.

Schweiß, Hautschüppchen, Hausstaubmilben: Mit der Zeit sammeln sich allerlei unappetitliche Dinge in unseren Kopfkissen. Sogar Schimmelpilze tummeln sich im Inneren. Um Ihr Kissen wieder hygienisch rein zu bekommen, sollten Sie es deshalb mindestens ein bis zweimal im Jahr waschen. Bei Allergikern darf es sogar drei bis viermal im Jahr in der Waschmaschine landen. Kissen mit synthetischer Füllung – beispielsweise aus Polyester – sind dabei besonders einfach zu reinigen.

+ Synthetik-Kissen sind leicht zu reinigen. © Westend61/Imago

Welche Waschtemperatur ist für Synthetik-Kissen geeignet?

Welche Waschtemperatur Sie für Synthetik-Kissen nutzen sollten, hängt vom verwendeten Material ab. Kissen mit Microfaser-Füllung lassen sich meist bei 60° C waschen. Bei Polyester-Füllungen ist ein Schonwaschgang bei 30° C ratsam. Werfen Sie am besten einen Blick auf das Waschetikett, es zeigt Ihnen die empfohlene Waschtemperatur an. Grundsätzlich reichen aber 30° C in der Regel völlig aus – das spart zudem Strom. Nur Allergiker sollten ihr Kopfkissen bei 60° C waschen, um Hausstaubmilben abzutöten. Achten Sie deshalb schon beim Kauf darauf, ob sich Ihr Kopfkissen entsprechend waschen lässt.

Welches Waschmittel ist das richtige für Synthetik-Kissen?

Um Kopfkissen mit Synthetik-Füllung zu waschen, verwenden Sie am besten ein Feinwaschmittel. Laut Utopia reicht ein Drittel der sonst üblichen Waschmittelmenge aus, um sein Kopfkissen wieder hygienisch rein zu bekommen. Verwenden Sie jedoch bitte keinen Weichspüler – dieser könnte die Fasern im Inneren verkleben. Ein zusätzlicher Spülgang wäscht noch verbliebene Waschmittelreste im Kissen aus.

Darf ich Kissen mit Synthetik-Füllung schleudern?

Im Gegensatz zu manchen Daunen-Kissen dürfen Sie Kissen mit synthetischer Füllung auch bei hohen Umdrehungen schleudern. So wird das Kissen schneller trocken.

Nach der Wäsche in den Wäschetrockner

Synthetik-Kissen trocknen am besten in einem Wäschetrockner. Dazu geben Sie am besten ein bis zwei Trocknerbälle oder nicht färbende Tennisbälle in die Trommel. So verhindern Sie, dass die Füllung verklumpt und die Kissen werden wieder kuschelweich. Wer keinen Wäschetrockner im Haus hat, trocknet sein Kissen im Winter am besten flach auf einem Wäscheständer in der Nähe der Heizung, oder bei hohen Temperaturen im Sommer auch im Freien. Zwischendurch immer wieder aufschütteln, dann trocknet die Füllung gleichmäßig

