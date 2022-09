Die zehn schönsten Sukkulenten

Hübsche Überlebenskünstler

1 von 10 Sie haben in der Wohnung viele schattigere Plätze? Kein Problem für die hübsche Glücksfeder (Zamioculcas zamiifolia). © Agefotostock/Imago 2 von 10 Der Bogenhanf entzieht der Luft Schadstoffe und produziert nachts viel Sauerstoff. © Westend61/Imago 3 von 10 Die Peperomie (Peperomia obtusifolia) ist eine aus Florida und Mexiko stammende immergrüne Pflanze. © Stock&people/Imago 4 von 10 Aloe vera ist bekannt für ihre heilsamen Wirkstoffe, die sich in den fleischigen Blättern befinden. © Nik West/Imago 5 von 10 Da die Haworthie (Haworthia cooperi) klein bleibt, passt sie auf jedes Fensterbrett. © Amelia Martin/Imago 6 von 10 Die langen und dicht beblätterten Triebe sind charakteristisch für die Schlangen-Fetthenne (Sedum morganianum). © Stock&people/Imago 7 von 10 Die Hauswurz (Sempervivum) verträgt besonders gut Hitze und Trockenheit. © Manfred Ruckszio/Imago 8 von 10 Die schöne Echeveria stammt ursprünglich aus Mexiko. © Shotshop/Imago 9 von 10 Auch die Dornenkrone (Euphorbia milii) gehört zu den Sukkulenten. © Nicholas and Sherry Lu Aldridge/Imago

Sukkulenten sind pflegeleicht und vor allem wunderschön. Wir stellen Ihnen die zehn beeindruckendsten Sorten in dieser Fotostrecke vor.

Sukkulenten sind sehr beliebt und pflegeleicht, weil sie Wasser speichern können und daher nicht oft gegossen werden müssen. Kakteen unterscheiden sich von Sukkulenten darin, dass sie Wasser nicht in Blättern (sie haben meist keine), sondern in ihrem Stamm speichern. Dies hat bei sowohl Kakteen als auch Sukkulenten den Hintergrund, dass sie aus Regionen stammen, in denen Dürre und große Hitze vorherrschen. Bei den meisten Pflanzen der Fotostrecke gilt: Halten Sie sie als Zimmerpflanze, so sollten sie möglichst viel Sonne abbekommen.

