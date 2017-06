Mietpreise für Studenten: Das sind die teuersten Unistädte

Ranking und Tipps

+ © dpa In vielen Städten müssen Studenten für eine Wohnung tief in die Tasche greifen. © dpa

Finanzierbare Wohnungen bleiben für Studenten meist ein Traum: Das beweist der Mietspiegel der Unistädte.

Bald endet in vielen deutschen Städten das Sommersemester - dann beginnt schon wieder der Wohnungsmarathon für den Herbst. Wer jetzt noch keine Bleibe hat, sollte sich bald nach einer Wohnung umsehen, die auch zum studentischen Budget passt. Denn kurz vor Semesterbeginn sind die meisten Unterkünfte schon vergeben. Weil das Leben in der WG nicht für jeden etwas ist, sind gerade 1-Zimmer-Wohnungen sehr gefragt. Und diese sind vielerorts nicht gerade billig. Das Immobilienportal Immowelt hat in seinem Mietpreis-Check vom März 2017 die teuersten Studenten-Städte aufgelistet.

In München zahlen Studenten am meisten

Am teuersten sind Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern in München: 19,70 Euro kostet der Quadratmeter hier im Median. Auf Platz 2 folgt Ingolstadt mit 15,20 Euro, auf Platz 3 Frankfurt mit 14,10 Euro. Am günstigsten wohnen Studenten in Chemnitz (5,20 Euro/m²), Gelsenkirchen (6 Euro/m²), Cottbus und Magdeburg (jeweils 6,20 Euro).

Schick und teuer: Die neuen Studentenapartments

In Städten mit chronisch angespanntem Wohnungsmarkt konkurrieren selbst finanzkräftige Studenten mit berufstätigen Singles und Wochenendheimfahrern um kleine Wohnungen. Investoren haben die Angebotslücke erkannt: In immer mehr Studentenstädten schießen Studentenapartment-Anlagen wie Pilze aus dem Boden. Für den, der es sich leisten kann, bieten die neuen Lifestyle-Anlagen eine komfortable Alternative – meist möbliert und zum Teil mit Fitnessraum, Waschsalon, Sonnenterrasse und Tiefgarage.

In München bewegt sich die Kaltmiete dafür zwischen 21,40 Euro und 31,70 Euro pro Quadratmeter. In Ingolstadt kommen Hochschüler ab 16,90 Euro in einer der modernen und eingerichteten Wohnanlagen unter – hier allerdings inklusive aller Nebenkosten. In Frankfurt beginnen die Preise für vollmöblierte Studentenapartments mit Loungebereich, Lernräumen und breitem Eventspektrum bei 30 Euro Kaltmiete je Quadratmeter.

Der Vorteile dieser recht teuren Angebote: Sie sind häufig nur gegen Immatrikulationsbescheinigung anzumieten, Studenten müssen also nicht mit berufstätigen Mietinteressenten konkurrieren. Außerdem bieten viele Einrichtungen Nebenkosten-Flatrates für Strom, Heizung und Internet.

Studenten-Dilemma: So klappt es auch mit geringem Budget

Als Student bieten sich als Finanzierungsmöglichkeiten einer Wohnung meist nur BAföG, 450-Euro-Jobs oder Kindergeld. In vielen Fällen bleibt es auch an den Eltern hängen, für die Bleibe ihrer Kinder aufzukommen. Wer auf sich allein gestellt ist, ist aber gut darin beraten, sich über seine Ansprüche im Klaren zu sein. Wer beispielsweise auf die perfekte Lage im Stadtzentrum verzichtet, kommt schon mal günstiger weg.

Die Mietpreise in den Unistädten im Überblick:

Aachen 10,30 €/m² Augsburg 9,80 €/m² Bamberg 11,00 €/m² Bayreuth 11,10 €/m² Berlin 11,00 €/m² Bielefeld 8,50 €/m² Bochum 8,20 €/m² Bonn 10,70 €/m² Braunschweig 9,80 €/m² Bremen 9,50 €/m² Chemnitz 5,20 €/m² Cottbus 6,20 €/m² Darmstadt 12,00 €/m² Dortmund 8,40 €/m² Dresden 7,80 €/m² Duisburg 6,60 €/m² Düsseldorf 10,70 €/m² Erfurt 7,80 €/m² Erlangen 13,50 €/m² Essen 7,90 €/m² Frankfurt a. M. 14,10 €/m² Freiburg 13,00 €/m² Gelsenkirchen 6,00 €/m² Gießen 11,20 €/m² Göttingen 10,90 €/m² Greifswald 9,20 €/m² Halle 6,60 €/m² Hamburg 11,70 €/m² Hannover 9,20 €/m² Heidelberg 12,20 €/m² Hildesheim 7,80 €/m² Ingolstadt 15,20 €/m² Iserlohn 6,40 €/m² Jena 9,30 €/m² Kaiserslautern 8,50 €/m² Karlsruhe 13,00 €/m² Kassel 8,80 €/m² Kiel 8,50 €/m² Koblenz 10,00 €/m² Köln 11,90 €/m² Konstanz 12,20 €/m² Leipzig 6,80 €/m² Magdeburg 6,20 €/m² Mainz 12,00 €/m² Mannheim 10,70 €/m² Marburg 11,80 €/m² München 19,70 €/m² Münster 11,50 €/m² Nürnberg 10,80 €/m² Oldenburg 9,50 €/m² Osnabrück 9,20 €/m² Paderborn 8,30 €/m² Passau 10,90 €/m² Potsdam 12,00 €/m² Regensburg 12,30 €/m² Rostock 6,40 €/m² Saarbrücken 9,10 €/m² Siegen 9,90 €/m² Stuttgart 12,50 €/m² Trier 10,80 €/m² Tübingen 12,20 €/m² Ulm 11,40 €/m² Wiesbaden 11,40 €/m² Wuppertal 6,70 €/m² Würzburg 10,60 €/m²

Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 65 deutschen Unistädten waren 25.600 1-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern, die im Jahr 2016 in den untersuchten Städten auf immowelt.de inseriert wurden.

Diese 5 Studenten-Wohnheime kann sich nicht jeder leisten Zur Fotostrecke

mil