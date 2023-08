Dunkle Verfärbungen auf der Kleidung: Wie wird man Stockflecken wieder los?

Zu viel Feuchtigkeit

Stockflecken auf der Kleidung entstehen durch Schimmelpilze, die in der Wohnung vorhanden sind. Mithilfe von Bleichmittel rücken Sie ihnen auf die Pelle.

Haben Sie auch schon mal Kleidung oder Tücher aus dem Schrank geholt, die Sie länger nicht getragen haben – und plötzlich sind da eine Vielzahl an kleinen schwarzen, dunkelgrauen oder dunkelbraunen Flecken drauf? In der Regel handelt es sich bei ihnen um sogenannte Stockflecken. Woher genau kommen diese und wie wird man diese schleunigst wieder los?

Was sind Stockflecken?

Stockflecken können sowohl auf Textilien als auch auf Wänden entstehen. Sie rühren von Schimmelpilzen her, die im Haus, aber auch im Freien vorkommen können, wie der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) in einer Pressemitteilung informiert. Besonders betroffen ist feuchte und ungewaschene Kleidung, auf der sich noch Hautfett oder -schuppen sowie Essensreste befinden – diese dienen den Pilzen als Nahrung. Haben die Textilien obendrein keine Gelegenheit, ordentlich zu trocknen, sondern liegen bereits im Schrank oder im Wäschekorb verstaut, bilden sich schnell die unschönen Flecken. Die Pilz-Kolonien gehen auch oft mit einem modrigen Geruch einher.

Wie lassen sich Stockflecken auf Kleidung entfernen?

Der IKW rät zu einem Reinigungsmittel, welches Bleichmittel auf Sauerstoffbasis enthält, um den Stockflecken an den Kragen zu gehen – zum Beispiel in Form eines Fleckensalzes. So gehen Sie vor:

Weichen Sie die betroffenen Stellen auf weißen oder farbechten Textilien ein.

Legen Sie die Stoffe in eine Lösung aus Wasser und aufgelöstem Fleckensalz ein. Die Wassertemperatur soll so hoch sein, wie es die Angaben auf dem Pflegeetikett erlauben.

Lassen Sie die Lösung mehrere Stunden oder über Nacht einwirken.

Anschließend wird das Kleidungsstück mit einem bleichmittelhaltigen festen Universal- oder Vollwaschmittel gewaschen, ebenfalls zur auf dem Etikett empfohlenen Maximaltemperatur.

Alternativ zum Fleckensalz können Sie außerdem andere pulverförmige Spezialentferner auf Bleichmittelbasis verwenden. Oft gibt es solche für Obst-, Gemüse- oder Getränkeflecken.

Wie Sie Stockflecken auf der Kleidung vermeiden

Damit es gar nicht erst zu den dunklen Flecken kommt, sollten Sie Kleidung laut IKW niemals feucht lagern – insbesondere dann, wenn sie schmutzig oder verschwitzt ist. Das ist der ideale Nährboden für Schimmelpilze. Auch Duschvorhänge können von Stockflecken betroffen sein – daher sollten Sie diese niemals nass zusammenschieben, sondern immer auseinanderziehen, damit sie ordentlich trocknen können.

