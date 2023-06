Wohnung soll schön kühl bleiben? Vier einfache Tipps für den Sommer

Nachhaltig und effektiv

Viele Häuser heizen sich im Sommer auf. Wer jedoch auf ein paar Kleinigkeiten achtet, kann die Temperatur in den Wohnräumen nachhaltig drosseln.

Viele kennen das Problem: Kaum klettern die Außentemperaturen in die Höhe, wird es in der eigenen Wohnung oft unangenehm warm. An wirklich heißen Sommertagen kann man die Räume eigentlich nur auf eine Art halbwegs kühl halten – indem man sie abdunkelt. Doch auch an anderen Stellen kann man ansetzen, um die Temperatur in den eigenen vier Wänden herunterzufahren. Die Verbraucherzentrale nennt ein paar einfach umzusetzende Tipps, wie Sie die Hitze draußen halten.

Nachhaltigkeit: Tipps, wie die Wohnung im Sommer kühl bleibt

Außenliegende Jalousien und Rollläden: Die Experten raten zu Lösungen, die von außen vor die Fenster montiert werden. Ideal als Hitzeschutz seien außenliegende Raffstores oder Rollläden; sie lassen sich auch manchmal nachträglich anbringen. In einer Mietwohnung müsse man jedoch zuerst den Vermieter um Erlaubnis fragen. „Weniger wirksam“ als ein Außenschutz seien Sonnenschutzfolien oder Innenrollos, heißt es auf Verbraucherzentrale.de unterdessen. Falls man diese Variante wählt, wollte man auf „Systeme mit weißen oder reflektierenden Oberflächen mit geringer Transparenz“ achten, so der Rat. Denn je höher die Reflexion, desto besser sei der Schutz gegen Überhitzung. Noch ein Tipp, wenn es daheim schnell gehen soll und kein anderer Schutz vorhanden ist: „Hängen Sie ein weißes Tuch außen vor das Fenster.“ Überflüssige Wärmequellen ausschalten: Nicht nur die Sonne heize die Wohnung auf, wie die Experten schildern. Auch elektrische Geräte produzierten im Dauerbetrieb Wärme. Darunter Lampen, Kühlschränke, Gefriertruhen, Fernseher oder Computer. Der Tipp: „Ziehen Sie den Stecker, falls Sie die Geräte gerade oder für längere Zeit nicht nutzen – statt nur in den Stand-by-Modus zu gehen.“ Ein zweiter Kühlschrank mag zwar praktisch sein. „Doch was er seinem Inhalt an Wärme entzieht, gibt er direkt an den Raum ab“, betont die Verbraucherzentrale auf ihrer Website. Den Gefrierschrank sollten Sie ohnehin regelmäßig abtauen. Heizungen gegebenenfalls herunterfahren: Falls möglich, raten die Experten dazu, die Heizung im Sommer komplett abzuschalten – „oder stellen Sie den Sommerbetrieb ein“. Sie nutzen die Heizung im Einfamilienhaus auch für Warmwasser? „Dann können Sie die Heizung nicht einfach abstellen“, heißt es entsprechend in dem Beitrag. Aber: „Sinnvoll kann hier eine zusätzliche Steuerung für die Warmwasserzirkulation sein.“ Richtig lüften: Tagsüber sollte man die Fenster nicht zu oft öffnen, wenn man die Hitze draußen halten will. Nachts oder in den frühen Morgenstunden ist die Luft dagegen noch kühler – deshalb sollte man diese Zeiten zum ausgiebigen Lüften in der Wohnung ausnutzen. Ideal sei eine Nachtlüftung, so die Verbraucherzentrale. Dadurch könne die gespeicherte Wärme mehrere Stunden aus dem Haus entweichen. Bewegte Luft fühlt sich kühler an als stehende Luft, so zudem der Hinweis. „Ihnen fehlt ein frischer Windzug? Dann könnte ein Ventilator eine gute Alternative zum teuren Klimagerät sein“, heißt es unter anderem auf ihrer Website. Ventilatoren gebe es schon ab etwa 25 Euro zu kaufen.

Wollen Sie daheim Energie sparen, sollten Sie zudem wissen, was in der Wohnung viel Strom verbraucht.

