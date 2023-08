Der Sommerschnitt von Rosen steht an – damit sie bis in den Herbst blühen

Pflege der Königin

Wer im Sommer bestimmte Rosen im Garten zurückschneidet, verlängert ihre Blüte. Je nach Rosentyp wird hierfür eine unterschiedliche Schnitttechnik angewendet.

Rosen benötigen sehr viel Pflege – dazu zählt neben dem richtigen Düngen und der Schädlingsbekämpfung auch der Rückschnitt. Nachdem sie im Juni und Juli ihre größte Blütenpracht gezeigt haben, sollte man je nach Sorte von August bis September die Blüten ausputzen, damit sich keine Hagebutten bilden, sondern noch eine weitere Blühphase bis in den Herbst folgt. Denn wird die Rose nicht zurückgeschnitten, bereitet sie sich schon auf den Winter vor. Wie man dabei vorgeht, hängt auch vom Rosentyp ab.

Öfter blühende Rosen und Beetrosen etwas großzügiger zurückschneiden

+ Sind nur einzelne Blüten verwelkt, reicht vorerst ein Ausputzen. Ist die ganze Pflanze verblüht, erfolgt der Sommerschnitt. © Panthermedia/Imago

Indem man im Sommer die verblühten Seitentriebe der Rosen einkürzt, regt man die Pflanzen zu einem neuen Austrieb an. Einmal blühende Edelrosen, Rambler-Rosen und Wildrosen sollte man dabei außen vor lassen. Handelt es sich jedoch um öfter blühende Edelrosen oder Beetrosen, darf man sie ruhig großzügiger zurückschneiden: Dabei setzt man die Garten- bzw. Rosenschere unterhalb der verblühten Blüte und oberhalb des nächsten fünffach geteilten Blattes an. Nur hier werden blühfähige Triebe entstehen. Sorten mit sehr langen Trieben schneidet man etwas tiefer ab. Es sollte allerdings noch genügend Grün an der Pflanze bleiben, um die Rosen nicht zu sehr zu schwächen.

Strauchrosen und Kletterrosen können schnell zu hoch wachsen

Die noch höher gewachsenen Strauchrosen kann man unterhalb der Vergabelungen schneiden, wo sich die einzelnen Blütentriebe zu einem Stiel vereinen. Hier setzt man die Schere dann mindestens nach dem dritten bis fünften Auge an, man kann aber durchaus den ganzen Trieb bis zu zwei Zentimeter über dem Ansatz kürzen. Nimmt man zu wenig weg, wächst die Rose stark in die Höhe und kann von unten verkahlen. Außerdem könnten die Blütentriebe bei Sturm eher abknicken. Kletterrosen schneidet man im Sommer zwei bis drei Augen unterhalb des Blütenansatzes.

Zehn historische Rosen, die einen Platz in Ihrem Garten verdient haben Die Sorte ‚Celsiana‘ wurde vor 1732 gezüchtet und zählt zu den Damaszener-Rosen. Trotzdem ist die fast zwei Meter hohe Strauchrose für Anfänger geeignet. © blickwinkel/Imago Die dicht gefüllte Rosa Centifolia ‚Rose des Peintres‘ sieht nicht nur gut aus – sie duftet auch intensiv und blüht ab Juni etwa fünf Wochen lang. © agefotostock/Imago Eine der wenigen apricot-gelben historischen Rosen: Die öfterblühende Moschusrose ‚Buff Beauty‘ verträgt sogar einen halbschattigen Standort. © blickwinkel/Imago Die Bauernrose ‚Ferdinand Pichard‘ ist mit ihren Streifen und Marmorierungen geradezu malerisch. Sie bildet mittelgroße Sträucher. © agefotostock/Imago Moschusrose Rosa Ballerina Wie eine Wildrose: Die Moschusrose ‚Ballerina‘ blüht bis in den Herbst mit zartem Duft und zeigt dann zahlreiche kleine Hagebutten. © McPHOTO/Imago Gallica-Rose ‚Tuscany Superb‘ So geht Extravaganz: Die Gallica-Rose ‚Tuscany Superb‘ von 1837 blüht zwar nur einmalig im Sommer, dafür führt kein Blick an ihren violetten, halbgefüllten Blüten vorbei. © blickwinkel/Imago Weiße Damaszener-Rose ‚Leda‘ Die Damaszener-Rose ‚Leda‘ sieht so zart aus, dabei ist sie sehr robust, wetterfest und gut für Anfänger geeignet. Typisch sind die rötlichen äußeren Blütenrandspitzen. © imagebroker/Imago Gallica-Rose "Complicata" Die um 1800 gezüchtete, fast stachellose Gallica-Rose ‚Complicata‘ hat einen Wildrosencharakter. Sie eignet sich sowohl als Solitärstrauch, als auch als Hecke. © agefotostock/Imago Portlandrose Rose de Resht Sogar regennass noch schön: Kleine kompakte Portlandrosen wie die ‚Rose de Resht‘ haben die Eigenschaft, bis zum Frost zu blühen. © Rose de Resht Edelrose ‚Dainty Bess‘ Wetten, dass an der Edelrose ‚Dainty Bess‘ kein Gartenbesucher vorbeigehen wird, ohne sie zu bestaunen? Zu Recht, denn sie ist nicht nur schön, sondern verströmt auch einen zarten Duft. © agefotostock/Imago Lavendelblaue Novalis-Rose Nein, die mehrmals blühende Beetrose Novalis ist keine alte Sorte – aber sie sieht so aus und verschönert den Garten mit ihren Lavendeltönen. © Zoonar/Imago

Auch Wildtriebe, die rund um die Rose aus dem Boden kommen, sollte man bei dieser Gelegenheit so weit wie möglich unten abschneiden – dies gilt für alle Sorten. Nach dem Schnitt erfolgt noch eine Düngergabe.

