Mutter testet ultimativen Trick gegen Permanent-Marker - und kann ihren Augen kaum trauen

Königsklasse des Putzens

+ © dpa/Carmen Jaspersen Eine Mutter war schockiert, als sie erkannte, was ihr Kind mit dem Sofa angestellt hatte (Symbolbild). © dpa/Carmen Jaspersen

Permanent-Marker sind wohl das größte Übel, was Flecken angeht. Eine Mutter sah deshalb ihre Couch schon auf dem Sperrmüll - bis sie auf einen genialen Trick stieß.

Was ist wohl die schlimmste Art von Fleck, die Ihnen passieren kann? Oder besser gesagt Ihrem Sofa? Tomatenflecken, Blutflecken oder vielleicht eher das: Kritzeleien eines Permanent-Markers? Eine Mutter, die sich verzweifelt an eine Facebook-Gruppe wandte, würde wohl eher letztere Option wählen.

Couch mit Permanent-Marker vollgekritzelt - da kommt die geniale Lösung

Ihr kleiner Sohn spielte nämlich mit einem Permanent-Marker - und testete dessen Langlebigkeit an der heimischen Ledercouch, wie das Online-Portal Sun schreibt. Das Ergebnis war eine dermaßen vollgekritzelte Sitzfläche, bei der der ein oder andere schon das Handtuch werfen würde.

Die Mutter des Kleinen wandte sich jedoch an die Mitglieder der geschlossenen Facebook-Gruppe "Mums Who Clean", also "Mütter, die putzen". Dort erhielt sie einen lebensrettenden Tipp, den sie sofort ausprobierte.

Auch interessant: Polstermöbel reinigen? Diese Hausmittel erledigen die Arbeit für Sie.

Mit Haarspray gegen Permanent-Marker - so funktioniert's

Die Mütter rieten ihr nämlich dazu, ein paar Mal mit Haarspray auf die Kritzeleien des Permanent-Markers zu spritzen: "Sprüh Haarspray drauf, lasse es ein paar Minuten lang einwirken und wasch es dann mit warmem Seifenwasser aus und lasse es trocknen."

Gesagt, getan: Die verzweifelte Frau nahm sich den Tipp zu Herzen und bemerkte schon beim ersten Sprühstoß die Wunderwirkung des Haarsprays. Nach ein paar mehr Spritzern war kaum mehr etwas vom Permanent-Marker zu sehen. Der hohe Alkoholanteil im Haarspray macht es nämlich auch zum genialen Mittel gegen Flecken.

Auf Facebook teilte die Frau mit Bildern die Fortschritte beim Reinigen des Sofas. Auch andere Mütter in der Gruppe, die den Trick noch nicht kannte, zeigten sich fasziniert: "Ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert", erklärt eine von ihnen.

Video: Hausmittel oder Spezialreiniger - was reinigt am besten?

Lesen Sie auch: Mutter putzt Backofen fast ein Jahrzehnt lang nicht - dann stößt sie auf diesen Trick.