Achtung: So markieren Einbrecher Wohnungen, in die sie einsteigen wollen

Einbrecher kommunizieren über spezielle Zeichen und Codes miteinander, um Wohnungen zu markieren, die gerade leichte Beute sind. Auch diese Markierung sollte Sie aufmerksam machen.

Vielleicht denken Sie sich nichts dabei oder können sich keinen Reim darauf machen: Seltsame Striche und Kreise auf der Hauswand, dem Briefkasten oder dem Gartenzaun. Manchmal sind es tatsächlich belanglose Kritzeleien - und manchmal können die sogenannten "Gaunerzinken", die Geheimsprache der Einbrecher, dahinter stecken.

Nicht nur geheime Strichcodes - auch diese Markierung könnte auf Einbrecher hinweisen

Diese klassischen Gaunerzinken sind jedoch nicht überall verbreitet. Mancherorts verständigen sich Einbrecher auch über Kreppbänder oder Klebestreifen - wie zum Beispiel in Dublin, Irland wie es scheint.

Dort berichten Einwohner des Viertels North Strand laut dem Online-Portal Irish News vor beinahe zwei Jahren von durchsichtigen Tesastreifen auf ihren Türschlössern. Sie vermuteten einen neuen perfiden Trick von Einbrechern dahinter, um festzustellen, welche Gebäude und Wohnungen vor Kurzem betreten worden sind - oder eben nicht, weil die Bewohner im Urlaub sind.

Stadtrat Ciaran Cuffe zeigte Verständnis für den Unmut in der Bevölkerung: "Es könnte einen perfiden Grund haben, wie einen Einbruch, aber es gibt auch andere Möglichkeiten."

Tesafilm auf Türschloss: Trick kommt nicht nur im Ausland vor

Doch nicht nur in Dublin wird diese Praxis von Einbrechern angewandt - auch in Deutschland sind Fälle bekannt. So berichtete der Weser Kurier schon vor einigen Jahren von Klebestreifen auf Türschlössern im Wohngebiet Kattenturm in Bremen. "Ähnliche Methoden sind das Verrücken einer Fußmatte, eines Blumenkübels oder das Positionieren von Steinen vor der Haustür", berichtete Polizeisprecher Dirk Siemering damals.

Die Polizei rät zur Wachsamkeit, was solche verdächtigen Zeichen angeht und empfiehlt, diese zu melden. Wer sich im Urlaub befindet, sollte Nachbarn oder Freunde bitten, regelmäßig nach der Wohnung zu sehen - und kündigen Sie Ihre Abwesenheit nicht groß in sozialen Medien an.

