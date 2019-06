Klebrige Silikonbackform: Dieser Trick sagt dem Fettfilm den Kampf an

Ganz einfach

+ © dpa/Bernd Thissen Silikonbackformen gibt es in allen Farben und Variationen - weshalb sie auch so beliebt sind. © dpa/Bernd Thissen

Silikonbackformen haben den Vorteil, dass sie nicht eingefettet werden müssen. Trotzdem können sie mit der Zeit ziemlich klebrig werden - wie reinige ich sie dann?

Silikonbackformen erfreuen sich großer Beliebtheit: Sie gibt es in allen Farben und Variationen, sind leicht verstaubbar und müssen nicht eingefettet werden. Trotzdem absorbieren Silikonbackformen mit der Zeit das Fett des Teigs bzw. Gebäcks und fühlt sich dann recht klebrig an. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie sich nun eine neue Form zulegen müssen - mit Hausmitteln lässt sie sich recht einfach reinigen.

Silikonbackform reinigen: Wie werde ich den Fettfilm los?

Generell sollten Sie bei der Reinigung von Silikonbackformen zuerst die Herstellerangaben beachten. Dieser kennt sich mit seinem Produkt am besten aus und gibt wichtige Hinweise. Sollten keine genauen Angaben zur Reinigung vorhanden sein, können Sie auch unsere Tipps befolgen. Das Reinigen einer Silikonbackform ist recht simpel: Sie sollte direkt nach dem Backen mit warmen Wasser und Spülmittel abgewaschen werden. Viele Formen sind auch für die Wäsche in der Spülmaschine ausgelegt.

Aber was ist bei hartnäckigen Flecken zu tun? Wenn die Backform von einem Fettfilm beschichtet zu sein scheint oder anfängt zu kleben? Ein hilfreicher Tipp ist hier: Legen Sie die Backform in Salzwasser und lassen Sie sie einige Minuten darin kochen. So löst sich das Fett vom Silikon ab. Und lassen Sie sich nicht beirren, wenn sich die Form hinterher immer noch ein wenig klebrig anfühlen sollten - zum einen ist dies eine natürliche Eigenschaft von Silikon, zum anderen schränkt es die Backeigenschaften des Produktes nicht ein.

