Wie Sie Bohrlöcher in Fliesen ganz einfach verschwinden lassen können

Schnell erledigt

Unschöne Bohrlöcher in Bad, Küche oder Wohnzimmer können auf einfache Art und Weise schnell geschlossen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.

Heimwerken kann glücklich machen. Aus psychologischer Sicht dient es als Ventil zum Stressabbau. Wie wäre es also mit einer neuen Tapete im Wohnzimmer oder eine neue Wandfarbe in der Küche? Schnell ist das alte Regal abgeschraubt, da es dort stört. Doch nun sind dort die Bohrlöcher zu sehen.

+ Bohrlöcher in Fliesen sind unschön. Mit einfachen Tricks lassen sich diese verschließen und die Stellen kaschieren. © Jochen Tack/stock&people/Imago

Bohrlöcher in Fliesen oder der Wand sind unschön. Ein Blick in den Baumarkt zeigt, dass die genutzte Fliese auch nicht mehr im Handel erhältlich ist. So ist ein Austausch angebohrten Fliese gegen eine neue hinfällig. Bohrlöcher in Fliesen lassen sich mit etwas Geschick jedoch schnell verschließen und die Stellen kaschieren.

Spachtelmasse zum Verschließen von Bohrlöchern nutzen?

Eine Möglichkeit, Bohrlöcher in Fliesen zu schließen, ist die Verwendung von Spachtelmasse. Dadurch können die Löcher zuverlässig verschlossen werden. Allerdings kann gipshaltige Spachtelmasse schneller verschmutzen als die Oberfläche der Fliesen. Dadurch können im Laufe der Zeit unschöne Flecken entstehen, die auffallen. Zudem ist diese Art von Spachtelmasse grauweiß und passt daher nicht unbedingt zu bunten Fliesen. Auch für die Nutzung im Bad ist eine gipshaltige Spachtelmasse nicht ratsam, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und aufquellen kann.

Bohrlöcher in Fliesen mit Silikon schließen

Silikon eignet sich viel besser als Spachtelmasse, um Bohrlöcher in Fliesen zu verschließen. Es gibt Silikon in verschiedenen Farben, was es ermöglicht, auch Löcher in bunten Fliesen optisch ansprechend zu reparieren.

So schließen Sie die Bohrlöcher richtig

Reinigen Sie die Bohrlöcher sorgfältig und lassen Sie diese gründlich trocknen.

Entfernen Sie, sofern vorhanden, den Dübel komplett.

Schließen Sie die Dübellöcher mit der Silikonmasse.

Überstehendes Silikon entfernen Sie mit einem Spachtel.

Säubern Sie den Bereich gründlich mit einem Tuch und lassen Sie das Material trocknen.

Fliesen mit Bohrlöchern entfernen für ein optimales Ergebnis

Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Fliesen mit Bohrlöchern entfernt und durch neue ersetzt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Ersatzfliesen verfügbar sind oder im Handel erhältlich sind. Ein Nachteil ist der höhere Arbeitsaufwand, der mit dem kompletten Austausch verbunden ist.

Wie reinigt man die Spülmaschine am besten? Spülmaschinen reinigen unser Geschirr – nur leider nicht automatisch auch sich selbst. Kalk und Essensreste lagern sich häufig ab, Düsen und Siebe verstopfen. Da muss man dann bedauerlicherweise selbst Hand anlegen. (Symbolbild) © Ruediger Rebmann/Imago Viele Haushaltsexperten raten dazu, die Maschine zwischendurch einfach mal mit etwas handelsüblichem Spülmittel laufen zu lassen – ohne Geschirr und so heiß wie möglich. So entstünde z.B. wenig bis gar kein Gestank. (Symbolbild) © Rainer Weisflog/Imago Hilft der Spülmittel-Tipp nicht, sollten vor der Reinigung alle Teile herausgenommen werden, wo das ohne Beschädigungen möglich ist. Wer sich hier unsicher ist, wirft einen Blick in die Bedienungsanleitung. Entfernen lassen sich ohne größere Probleme häufig die Körbe, Spülarme sowie das Sieb. Die Einzelteile können Sie mit klarem Wasser abspülen. Hartnäckigem Schmutz rücken Sie mit Spülmittel, Essigwasser oder Spülmaschinenreiniger zu Leibe. Sonstige Aufgaben: Sieb abbürsten, Abfluss auf Speisereste oder Etiketten prüfen, Düsen der Spülarme untersuchen und ggf. Verstopfungen beseitigen, Dichtungsgummi mit feuchtem Tuch abwischen. (Symbolbild) © Felix Schlikis/Imago Für Spülmaschinen gibt es außerdem Spezialreiniger, genau wie für Waschmaschinen. Je nach Marke werden sie z.B. geöffnet in den Besteckkorb gestellt und die Spülmaschine läuft einmal leer und heiß samt Reinigungsmittelbehälter durch. Vorher könnte man etwas von der Flüssigkeit auf ein Tuch geben, um das Dichtungsgummi zu reinigen – hierbei bitte Handschuhe tragen. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago Zitronensäure im Schälchen. Wer nicht zum Spezialreiniger greifen möchte, kann auf Haushaltsmittel zurückgreifen. Zu den besten Mitteln gegen Schmutz und Kalk gehören Zitronensäure (Foto), Essig (Vorsicht bei den Gummidichtungen), Natron/Backpulver (wirken besonders gut zusammen mit Zitronensäure), Zitronen (ausgepresste Zitronenschalen in den Besteckkorb). Tipp: Natron oder Backpulver im Innenraum verteilen, Zitronensäure ins Pulverfach und heiß durchlaufen lassen. © CSP_olenayemchuk/Imago Frau beim Einräumen von verschmutztem Geschirr in die Spülmaschine. Je nach Gerätenutzung sollte eine Spülmaschine etwa alle ein bis drei Monate gesäubert werden. Ganz besonders aber immer dann, wenn sie länger braucht als sonst, das Geschirr nicht mehr komplett sauber wird oder die Maschine samt Geschirr anfängt zu müffeln. Und wenn man dann sowieso schon mit dem Gerät beschäftigt ist, sollten auch gleich das Salz- und Klarspülerfach geprüft und ggf. aufgefüllt werden. (Symbolbild) © Frank Müller/Imago

Wenn Sie die Fliesen austauschen möchten, müssen Sie zuerst die Fugen um die beschädigte Fliese entfernen. Mörtelfugen können mit einem Fugenkratzer oder -messer entfernt werden. Silikonfugen können mit einem Cuttermesser entfernt werden. Es ist wichtig, die Fugenmasse sorgfältig zu entfernen, damit die umliegenden Fliesen nicht beschädigt werden.

Entfernen Sie dann die beschädigte Fliese mit Hammer und Meißel. Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig von allen Rückständen und bereiten Sie ihn für die neue Fliese vor. Kleben Sie die Ersatzfliese schließlich mit Fliesenkleber an die Wand und erneuern Sie die Fliesenfugen. Auf diese Weise werden die Bohrlöcher oder Dübellöcher beseitigt und Ihr Badezimmer erstrahlt in neuem Glanz.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Nicht nur Bohrlöcher lassen sich schnell unkenntlich machen. Auch lässt sich auf einfache Art und Weise eine neue Lampe anschrauben. Doch was bedeuten die Farben der Stromkabel? Und nicht alle Elektroarbeiten sind zu Hause erlaubt.

Rubriklistenbild: © Jochen Tack/stock&people/Imago