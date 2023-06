Experte warnt: Sie sollten Ihr Zuhause nicht mit Straßenschuhen betreten

Hautarzt auf TikTok

Betreten Sie und ihre Gäste die Wohnung immer mit Straßenschuhen? Das sollten Sie nochmals überdenken, denn laut Experten ist das keine gute Idee.

Zu Hause ankommen, die Einkäufe in die Küche tragen oder schnell noch die Sonnenbrille aus dem Schlafzimmer holen, bevor es wieder nach draußen geht – viele behalten dafür die Straßenschuhe an. Dass das keine gute Idee ist, haben Experten bereits in Studien belegt. Und auch auf sozialen Netzwerk wie TikTok machen Menschen immer wieder auf dieses Hygiene-Problem aufmerksam. So wie ein Hautarzt aus London.

Experte warnt vor „Superbakterien“ in der Wohunug durch Straßenschuhe

Tiktok-Star drnomzzy, der im Netzwerk als Dermatologe auftritt, machte erst kürzlich das Thema Straßenschuhe in der Wohnung zum Thema. In einem kurzen Video warnte er eindringlich davor, mit schmutzigen Schuhen die Wohnräume zu betreten.

Im eingeblendeten Text seines Videos schrieb er: „Wenn ich Patienten sage, dass sie immer ihre Schuhe ausziehen sollten, bevor sie ihr Haus betreten, wenn sie nicht Millionen anderer Gäste in Form von Superbakterien haben wollen, die böse Infektionen verursachen. Möchte jemand Fäkalien auf dem Teppich verteilen?“

Offensichtlich glauben ihm seine Patienten nicht, dass diese Angewohnheit ihrer Gesundheit schaden kann. In den Kommentaren dazu gehen die Meinungen weit auseinander: „Niemand kommt mit Straßenschuhen in mein Haus“, pflichtet ihm etwa ein Nutzer bei, während andere den gut gemeinten Rat des Mediziners offensichtlich für einen reinen Hygiene-Wahn halten: „Und wie viele Leute machen es und bleiben trotzdem völlig gesund?“ entgegnet etwa ein User. Wiederum andere nehmen das Thema Straßenschuhe mit Humor „Ich habe 3 drei große Hunde, ich denke, wir sollten auf der wilden Seite leben!“

Studien belegen Gesundheitsgefahren durch Straßenschuhe

Dass Hundekotreste an den Schuhen nicht nur für schmutzige Böden sorgen, sondern auch eine Gesundheitsgefahr darstellen können, belegen einige Studien. So berichten zum Beispiel Umweltwissenschaftler und Forscher in einem Fachartikel des britischen Wissenschaftsportal The Conversation, dass etwa Erreger wie Salmonellen, Listerien oder E.Coli-Bakterien an Schuhen in die Wohnung getragen werden können, welche von Hundekot oder öffentlichen Toiletten herrühren können. Diese zeigen sich etwa für Lebensmittelvergiftungen oder schwere Durchfallerkrankungen verantwortlich.

Doch nicht nur das: Andere Studien zeigen wiederum, dass auch Reste von Unkrautvernichtungsmitteln oder giftige Bleipartikel mit Straßenschuhen ins Haus getragen werden, was zu Hautausschlägen oder in bestimmten Fällen sogar zu kognitiven Beeinträchtigungen führen kann. Um dieses Risiko möglichst zu reduzieren, lohnt es sich also, die Schuhe schon an der Eingangstür auszuziehen oder Turnschuhe vielleicht auch regelmäßig zu waschen. Die Schuhe im Flur des Mehrfamilienhaus dauerhaft abzustellen, ist jedoch nicht immer erlaubt.

