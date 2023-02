Der Australische Marienkäfer bekämpft Wollläuse sogar bei starkem Befall

Wolf im Schafspelz

Er kommt per Post in einem Schälchen und macht sich daheim über den Wolllaus-Befall an den Zimmerpflanzen her: Der Australische Marienkäfer ist zwar klein, aber effektiv.

Ihren Namen haben Wollläuse, auch Schmierläuse genannt, nicht von ungefähr. Wie kleine Wattebällchen sitzen diese gern an Blättern und Blattachsen. Doch so plüschig sie auch klingen, an den Zimmerpflanzen möchte sie niemand haben. Hier kommt ein kleiner, eher noch unbekannter Nützling ins Spiel: Der Australische Marienkäfer (Cryptolaemus montrouzieri), der im Aussehen unseren einheimischen Marienkäfern ähnelt, ist der wirkungsvollste Vertilger der Läuse. Wie der Marienkäfer die Läuse bekämpft, weiß 24garten.de.

Wollläuse sind haarige Schmierläuse, die wiederum zu den Schildläusen zählen. Sie sitzen bevorzugt an Zitruspflanzen, Oleander, Sukkulenten und Orchideen, was sie auch zu einem typischen Schädling im Wintergarten macht.